Los Thunder siguen a lo suyo: único equipo invicto en la NBA

Los Thunder siguen lanzados. Este domingo, el conjunto de Mark Daigneault firmó una nueva exhibición al imponerse por un rotundo 137-106 a los New Orleans Pelicans, prolongando su racha triunfal hasta las siete victorias consecutivas en este arranque de temporada. El gran protagonista volvió a ser Shai Gilgeous-Alexander, que se bastó con tres cuartos para sumar 30 puntos y siete asistencias. El canadiense estuvo implacable: anotó 8 de 14 tiros de campo y no falló ninguno de sus 13 tiros libres, liderando a unos Thunder que apenas dieron opciones al rival. Con esta victoria, OKC es el último equipo invicto en esta temporada de la NBA tras las derrotas de esta madrugada de Spurs y Bulls.

Dominio de principio a fin

Ni siquiera las ausencias de Lu Dort, Chet Holmgren y Jalen Williams mermaron al vigente campeón. Isaiah Hartenstein se lució con un doble-doble de 14 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias, mientras el equipo volvió a exhibir su fortaleza colectiva, con ocho jugadores superando los diez puntos. El acierto exterior fue otro de los factores decisivos. A pesar de llegar al encuentro como el peor equipo de la liga en porcentaje de triples (por debajo del 30%), Oklahoma se desató con un 20 de 48 en triples (41,7%). Jaylin Williams, en particular, igualó su mejor marca personal con cuatro triples en la primera mitad, en la que los Thunder ya dominaban 75-52, su primera parte más productiva de la temporada.

La diferencia llegó a ser de 36 puntos en el último cuarto, un reflejo de la enorme superioridad local. Zion Williamson (20 puntos y 9 rebotes) y Trey Murphy III (19 puntos) fueron los más destacados de unos Pelicans que siguen sin conocer la victoria (0-6). Tras la derrota, el técnico de los Pelicans, Willie Green, podría tener las horas contadas en la franquicia de Nueva Orleans. Su posible reemplazo sería el asistente del equipo, James Borrego, quien este verano fue entrevistado por varias franquicias, entre ellas los New York Knicks, para ocupar el puesto de entrenador principal.

Una noche de logros

Con esta victoria, Oklahoma City encadena once triunfos consecutivos ante New Orleans y repite su espectacular inicio de 7-0, igualando lo conseguido la pasada temporada, la misma en la que se coronó campeón. El Thunder se convierte así en el tercer equipo en la historia de la NBA en lograr dos arranques consecutivos de 7-0, junto a los Boston Celtics (1963-65) y los Houston Rockets (1993-95).

Además, Shai Gilgeous-Alexander (SGA) consiguió igualar a Oscar Robertson con 79 partidos consecutivos anotando 20 o más puntos. Shai tiene ahora por delante a Wilt Chamberlain, el legendario pívot que lidera la estadística con dos rachas históricas: la primera, 126 partidos consecutivos entre las temporadas 1961 y 1963; la segunda, 92 partidos seguidos en la temporada 1963-64. El actual MVP de la NBA tiene por delante todo un reto si quiere alcanzar a Chamberlain en uno de los récords más legendarios de la mejor liga del mundo.