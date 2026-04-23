Los Thunder ponen la directa y golpe de autoridad de Detroit

Los Oklahoma City Thunder se impusieron este miércoles a los Phoenix Suns por 120-107, con 37 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, y se adelantaron 2-0 en la serie de primera ronda tras resistir a un amago de remontada del equipo de Arizona, con 30 puntos de Dillon Brooks. Y los Detroit Pistons derrotaron este miércoles a los Orlando Magic por 98-83 con un demoledor parcial de 30-3 al inicio de la segunda mitad e igualaron 1-1 su serie de primera ronda del Este.

La eliminatoria se traslada ahora a Arizona para los dos próximos partidos -sábado y lunes-, que podrían ser los últimos si los Thunder mantienen el ritmo. Los Suns aguantaron gran parte del primer tiempo en Oklahoma City: el primer cuarto terminó con un 30-29 con un Dillon Brooks muy intenso en defensa, pero a medida que se acercaba el descanso comenzaron a aparecer grietas en la resistencia. Al concluir la primera mitad el marcador reflejaba ya un 65-57.

Los Thunder se llevaron el tercer cuarto por 15 puntos (35-20), lo que llevó a Mark Daigneault a dar el partido por ganado y sentar a Shai Gilgeous-Alexander, pensando ya en el viaje a Phoenix. No contaba con que Dillon Brooks y Devin Booker aún tenían algo que decir. Con un parcial de 10-23, los Suns se colocaron a 10 puntos (110-100) a falta de poco menos de cuatro minutos, lo que provocó la vuelta a pista de Gilgeous-Alexander.

La reacción de Phoenix no fue a más, pero sirvió como recordatorio de que en 'playoff' no hay margen para desconectar. Gilgeous-Alexander fue el mejor, una noche más, con 37 puntos y 9 asistencias, pese a que en el primer cuarto se lastimó los dedos de la mano izquierda en una caída, lo que le generó molestias durante gran parte del encuentro.

Los Thunder son uno de los tres equipos, junto con los Cleveland Cavaliers y Los Angeles Lakers, que han ganado sus dos primeros partidos de local. Las otras cinco series de primera ronda están empatadas 1-1.

Respuesta de Pistons

Los Pistons, primeros del Este, respondieron así a la derrota encajada en el primer partido de la serie, que supuso la gran sorpresa del primer fin de semana de 'playoffs'.

La victoria fue la primera de los Pistons en 'playoffs' en Detroit desde 2008, casi 18 años después de aquel partido ante los Boston Celtics en las Finales del Este, al que sucedieron once derrotas en una larga travesía del desierto hasta el día de hoy.

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Pistons y Magic plantearon un partido ultradefensivo, en el que ambos equipos atacaron cada balón con una presión asfixiante, sin tiros fáciles, con tapones, robos y constantes pérdidas. Los Pistons han perdido el factor cancha, pero se aseguraron que la serie volverá a Detroit, al menos, para un quinto partido.