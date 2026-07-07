Los Thunder se ilusionan con Aday Mara: cuatro tapones y roza el doble-doble

La aventura de Aday Mara en la NBA solo acaba de empezar. De hecho, la Summer League no es más que el paso previo a una temporada muy importante para el nuevo 'rookie' español. En el segundo partido de la liga verano, la franquicia de Oklahoma volvió a perder, esta vez contra Atlanta, pero disfrutó de una buena versión del 'gigante maño, cuyo alcance roza los tres metros (2,97).

Tan solo se había disputado la primera mitad del primer cuarto y el pívot español ya llevaba dos tapones y cuatro rebotes. Una demostración de su gran poderío en la zona y de todo lo que puede aportar gracias a su imponente altura. Finalmente, acabó el encuentro con unas estadísticas más que notables: 10 puntos, 9 rebotes y 4 tapones en 23 minutos de juego.

Aday Mara, con OKC / X

"Creo que puso un pie delante del otro, que es lo que les pedimos a todos nuestros jugadores. Mejoró en los rebotes y también me pareció que disuadía más a los rivales cerca del aro. Identificamos todas esas cosas. Dio un paso adelante, lo cual es muy positivo. Me alegro mucho por su progreso", explicó el entrenador de OKC en la liga de verano, Daniel Dixon.

El reto que tiene Aday Mara en Oklahoma no es nada fácil. Se trata de uno de los mejores equipos de la NBA, que además cuenta con varios jugadores en su posición. Poco a poco deberá ir ganándose un hueco para entrar en la rotación y demostrar que tiene nivel suficiente para dejar a otros en el banquillo. A día de hoy, Isaiah Hartenstein es indiscutible en el puesto de '5'.

Aday fue elegido en la posición número 12 del Draft de la NBA. El zaragozano dio una auténtica exhibición en los últimos partidos de la temporada de la NCAA, lo que le permitió escalar en la primera ronda. Estar en un equipo competitivo como OKC es genial. Ya tengo ganas de viajar y empezar a trabajar para ayudar al equipo tanto como pueda", aseguró.

Sergio de Larrea ya entrena con los Mavs

Otro de los españoles que también fue elegido en el Draft fue Sergio de Larrea. El ex de Valencia Basket ya entrena con su nuevo equipo, los Dallas Mavericks, con los que ha firmado un contrato de cuatro años. El joven base de 20 años iniciará una carrera ilusionante en los Estados Unidos, después de ser campeón de Liga Endesa en España y disputar el último Eurobasket.

"Creo que la principal diferencia es el ritmo, pero con el Valencia ya jugábamos a este ritmo, así que me gusta mucho porque es igual. Aquí los jugadores son más fuertes y esa es la diferencia porque son igual de inteligentes", destacó de Larrea tras la primera sesión de entrenamiento. "Siempre intento elegir el mejor proyecto para seguir creciendo. Hace cinco años fue Valencia y ahora creo que era el momento de dar este paso", zanjó.