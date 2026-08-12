¡Terremoto en la NBA! Venden los Lakers por 12.000 millones de dólares

Los Angeles Lakers están a punto de cambiar de manos. Mark Walter ha alcanzado un acuerdo con Josh Kushner y Bob Iger para vender la franquicia angelina por 12.000 millones de dólares, según adelantó ESPN citando a varias fuentes conocedoras de la operación. De cerrarse definitivamente, será la mayor venta de la historia de la NBA. La operación se produciría apenas un año después de que Walter se hiciera con el control de los Lakers. El empresario pagó entonces cerca de 10.000 millones de dólares a la familia Buss, que había sido propietaria de la franquicia desde 1979. Ahora, el valor de los angelinos se dispara en otros 2.000 millones.

Kushner e Iger serán los nuevos propietarios de los Lakers. Ambos mostraron su satisfacción por hacerse con una de las franquicias más reconocidas del deporte mundial. "Como aficionados de toda la vida de la NBA, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en custodios de Los Angeles Lakers, una de las franquicias deportivas más icónicas del mundo", señalaron en un comunicado difundido por ESPN.

Los dos empresarios también destacaron el legado construido por la familia Buss y dejaron claro que su intención es mantener a los Lakers entre los grandes protagonistas de la NBA. "Nuestro compromiso a largo plazo es construir sobre esa base, competir al más alto nivel y servir a este extraordinario equipo, a sus aficionados y a la ciudad de Los Ángeles", añadieron.

Josh Kushner es el fundador de Thrive Capital, firma especializada en inversiones en compañías tecnológicas. Por su parte, Bob Iger cuenta con una amplia experiencia en el mundo empresarial y asesora a Kushner en operaciones relacionadas con marcas de gran relevancia y activos culturales, entre ellos las franquicias deportivas.

Los Lakers cambian de propietarios / EFE

Walter, presidente y director ejecutivo de TWG Global, también quiso despedirse de los Lakers con un mensaje de agradecimiento. "Ser propietario de Los Angeles Lakers ha sido uno de los grandes honores de mi vida", aseguró, antes de destacar especialmente el vínculo entre la franquicia, sus seguidores y la ciudad.

El empresario también tuvo palabras de reconocimiento para Jeanie Buss y el resto de la familia, así como para los jugadores y trabajadores de la organización. "Los Lakers pertenecen a Los Ángeles y tengo plena confianza en que lo mejor todavía está por venir", concluyó.

LeBron James (d) y Luka Doncic (i), de Los Angeles Lakers. EFE/Javier Rojas / Javier Rojas / EFE

La relación de Walter con los Lakers se remonta a 2021, cuando adquirió un 21% de las acciones de la franquicia y obtuvo además un derecho de tanteo sobre futuras ofertas de compra. Esa cláusula fue determinante para que pudiera hacerse con el control del equipo el pasado año.

La familia Buss había adquirido los Lakers en 1979 por 67,5 millones de dólares, dentro de una operación que también incluía a Los Angeles Kings de la NHL y el antiguo pabellón de la franquicia, el Los Angeles Forum. Tras el fallecimiento de Jerry Buss en 2013, la propiedad pasó a sus hijos y Jeanie Buss asumió el liderazgo de la organización. Durante la etapa de la familia Buss al frente del equipo, los Lakers conquistaron 11 de sus 17 campeonatos de la NBA, convirtiéndose en la franquicia con más títulos durante ese periodo.