El Team Stars se proclama campeón del All-Star Game 2026 de la NBA

El All-Star Game está de vuelta. El nuevo formato fue un éxito en una noche que dejó grandes actuaciones y que acabó con el Team Stars (formado por los jóvenes) como campeón de la edición 75 del Juego de las Estrellas. Cuatro partidos en los que tres de ellos se resolvieron en la última acción del encuentro, algo que habla muy bien de la intensidad y la seriedad con la que jugadores como Wembanyama o Kawhi Leonard jugaron en todo momento. Ese punto de competitividad que tanto se echó en falta en los últimos años se pudo volver a ver gracias a la rivalidad entre unos jugadores que demostraron por qué son los mejores de la liga.

Anthony Edwards se coronó como MVP del All-Star Game en una noche en la que lideró al Team Stars hacia su primer título. Y si digo el primero es porque está claro que este formato ha llegado para quedarse.

Kevin Durant y Wembanyama, en el All-Star Game / CHRIS TORRES / EFE

Primer partido (Team Stars vs Team World)

El partido arrancó con un Wembanyama que demostró no haber venido a Los Ángeles de vacaciones. El francés arrancó encadenando siete puntos para impulsar al Team World, mientras el Team Stars respondía a base de una lluvia de triples. Los suplentes del World salieron con una marcha más, liderados por Siakam y Towns, y un 14-2 obligó a parar el choque a los Stars con el marcador 26-17. Tras el tiempo muerto, Edwards tiró del carro y los USA encadenaron parciales para darle la vuelta al marcador desde la defensa y buenas transiciones, en un duelo que se mantuvo igualadísimo hasta el final. En un partido 7 tapones y un balance de 14 triples los Stars por 11 del World, el cierre fue de infarto: empate a 32 al final del tiempo reglamentario que desencadenó en una prórroga gracias a un triple de Edwards. En el desenlace el primer equipo que sumara cinco puntos en el 'extra-time' se llevaba el encuentro. El pulso Wembanyama–Edwards marcó el ritmo hasta que Scottie Barnes clavó el triple decisivo para el 37-35 y dar así la primera victoria para los jóvenes.

Segundo partido (Team Stars vs Team Stripes)

El segundo partido, esta vez entre los dos equipos formados por estadounidenses, empezó con un ritmo altísimo. Los veteranos marcaron el compás desde el salto inicial, guiados por un Jalen Brown inspirado, y tomaron ventaja con un parcial de 0-8 que les puso 9-13 arriba. El Team Stars logró mantenerse en la pelea y el duelo mantuvo la misma igualdad que el primero, aunque el segundo parón llegó con 27-33 para los Stripes. Entonces apareció Anthony Edwards, con cinco puntos seguidos, para voltear el marcador y poner el 40-39. Pero en la última posesión, De’Aaron Fox clavó un triple sobre la bocina para poner el 40-42 que decidió el encuentro y dio la victoria al Team Stripes, dejando el pase a la final al rojo vivo.

Tercer partido (Team Stripes vs Team World)

El tercer y último partido de la 'liguilla' prometía ser el más interesante. El Team World necesitaba ganar por tres puntos si quería estar en la final. En un partido que no jugaron ni Doncic ni Jokic (si lo hicieron en el primero) el Team World se encomendó a un Wrmbanyama que marcó el ritmo y la intensidad en todo el All-Star. El duelo entre World y Stripes arrancaba con mucha igualdad. Un marcador de 13-13 tras los tres primeros minutos hacían vibrar a un Intuit Dome que volvía a ver la mejor versión de un juego de las estrellas en años. A falta de 6:45, el Team World dominaba por 27 a 20, con un resultado que les ponía con pie y medio en la gran final. Sin embargo, en ese momento apareció el héroe del partido para los estadounidenses: Kawhi Leonard. El partido del jugador de los Clippers fue simplemente histórico. Acabó el partido con 31 puntos en 12 minutos. 5/6 en triples y mostrando al mundo quien mandaba en el Intuit Dome.

El Team World no pudo frenar a Leonard y tras fallar el triple final Wembanyama para forzar la prórroga, los 'extranjeros' quedaron eliminados tras un vibrante e igualadísimo duelo que acabó con victoria para el Team Stripes por 45 a 48. La final se disputaría entonces entre el Team Stars (jóvenes) y el Team Stripes (veteranos)

La final (Team Stripes vs Team Stars)

La final del All-Star entre Team Stars y Team Stripes arrancó con los Stars imponiendo un ritmo altísimo, más frescos y con las ideas claras desde el salto inicial. Muy pronto abrieron brecha con defensa intensa y transición, dejando sin respuesta a unos Stripes que llegaban con el desgaste del partido anterior. Anthony Edwards volvió a encenderse con varias acciones decisivas y lideró un parcial que rompió el encuentro antes de mitad de partido. Los Stripes, pese a intentarlo desde el triple, no encontraron continuidad y el marcador se fue abriendo sin freno. El cierre fue un monólogo: victoria contundente de Team Stars por 47-21. El MVP fue Anthony Edwards, premiado por su impacto y su producción a lo largo del torneo.

Noticias relacionadas

De esta manera, el All-Star pueso punto y final a un fin de semana que brillante. El nuevo formato fue un gran éxito y tras muchos años en el desierto, parece que Adam Silver ha dado con la tecla de un espectáculo que vuelve a ilusionar y hacer levantar de su asiento a todos los amantes del mejor baloncesto mundo.