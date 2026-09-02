Tacko Fall, el tercer jugador más alto de la historia de la NBA, está de vuelta

Las franquicias NBA siguen apuntalando las plantillas a pocas semanas de arrancar una nueva temporada. Uno de los equipos que mayor atención mediática acaparará serán los Philadelphia 76ers, que el próximo curso contarán con dos de los mejores jugadores de la liga: LeBron James y Jaylen Brown.

Los Sixers han buscado un importante giro de timón en su proyecto para tratar de conseguir un anillo que no logran desde 1983. A Joel Embiid le llegan dos refuerzos de lujo para tratar de dominar el Este, siempre con el permiso de unos New York Knicks que defenderán campeonato la siguiente campaña.

LeBron James jugará en Philadelphia / X

LeBron, Jaylen Brown y ¿Tacko Fall?

Los focos apuntarán hacia LeBron, Jaylen y Joel, pero lo cierto es que los Sixers han cerrado una de esas incorporaciones mediáticas y muy llamativas tanto para la propia afición de Philadelphia, como para los fans en general de la liga.

Se trata de Tacko Fall, un gigante que dio sus primeros pasos en la NBA en 2019, de la mano de los Boston Celtics, y que tras un periplo por el baloncesto chino y neozelandés, regresa a la competición americana.

Tacko Fall, en un partido con los Cavaliers / EFE

El tercer jugador más alto de la historia de la NBA

Un Fall que con sus dos metros y 29 centímetros es el tercer jugador más alto en haber jugado en la NBA, tan solo por detrás de Gheorghe Muresan y Manute Bol, ambos con 2,31 metros. El nuevo pívot de los Sixers cuenta con la misma altura que Shawn Bradley y Yao Ming, y de cara a la siguiente temporada, podría desbancar a Victor Wembanyama (2,24) como el techo de la liga.

Fall jugó un total de 40 partidos en la liga entre 2019 y 2022 vistiendo las camisetas de Celtics y Cavaliers, con unos números algo discretos pese a su altura (2,2 puntos y 2,4 rebotes por partido). En la G League, su rendimiento causó mayor impacto (13,8 tantos y 10,8 rebotes), pero tras finalizar su etapa en Cleveland, Fall desembarcó en el baloncesto chino.

Periplo asiático y oceánico

La campaña 22/23 la disputó en el Xianjiang Flying Tigers, mientras que en la siguiente lo hizo en los Nanjing Monkey Kings. En septiembre de 2024 emigró a Nueva Zelanda para jugar en los New Zealand Breakers de la Liga Australiana. Estuvo unos meses allí en los que promedió 11,4 puntos y 6,6 rebotes por partido antes de regresar a los Nanjing Monkeys. Esta última campaña, también en China, ha jugado en los Ningbo Rockets.

Tacko Fall, en su etapa en el baloncesto australiano / NBL

Fall aterriza en los Sixers junto a Jameer Nelson Jr. y Saint Thomas, pero el pívot senegalés de 30 años todavía deberá ganarse un hueco en el equipo. De entrada, firma un contrato 'Exhibit 10' que le permitirá estar en el training camp previo al inicio de la temporada. Todavía queda algún hueco en la plantilla de Nick Nurse, y Fall intentará que dicha plaza sea para él.