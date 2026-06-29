El superequipo que plantean los Warriors con LeBron y Stephen Curry

Los Golden State Warriors vuelven a moverse en el centro de los rumores de la NBA con una posible operación que sacudiría por completo el mercado. Según informa Kevin O’Connor, la franquicia de San Francisco estaría intentando en hacerse con los servicios de Anthony Davis y, posteriormente, preparar el terreno para firmar a LeBron James cuando se abra oficialmente la agencia libre el 30 de junio.

La idea de los Warriors sería construir un último gran proyecto ganador alrededor de sus figuras históricas. El plan pasaría por juntar a Stephen Curry, Draymond Green, Anthony Davis y LeBron James bajo las órdenes de Steve Kerr, en una apuesta tan ambiciosa como arriesgada para perseguir otro campeonato.

LeBron James, a sus 41 años, afronta unos nuevos Playoffs / EFE

Para que el movimiento por Davis sea posible, Golden State tendría que incluir en el acuerdo a Jimmy Butler, quien cuenta con un contrato de 57 millones de dólares que expira y se encuentra en proceso de recuperación tras una rotura del ligamentos. Además, los Warriors deberían añadir capital de draft para convencer a la otra parte. La franquicia dispone de dos primeras rondas futuras y hasta cuatro intercambios de primera ronda que podrían formar parte de la negociación.

Un riesgo real

Más allá de lo increíble que sería ver competir mano a mano a Stephen Curry y LeBron James, no hay que olvidar que los últimos proyectos que han reunido a grandes estrellas han terminado en fracaso.

El ejemplo más reciente es el de los Phoenix Suns. El equipo de Arizona juntó a Kevin Durant, Bradley Beal y Devin Booker en una de las plantillas más caras de la historia. Sin embargo, las lesiones y los malos resultados condenaron a un conjunto que estaba llamado a luchar por el anillo y que acabó quedándose en blanco durante los poco más de dos años que KD estuvo en Phoenix.

Beal, Booker y Durant, en un partido con los Suns / Phoenix Suns

Los Clippers, con James Harden, Paul George y Kawhi Leonard, también son otro ejemplo reciente. Tanto el superequipo de los Suns como el de los Clippers ya forman parte de los grandes fracasos recientes de la NBA.

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Queda por ver si los Warriors son capaces de formar un equipo que, hace siete u ocho años, habría parecido impensable. El factor de la edad será, sin duda, uno de los principales problemas, pero también se trataría de un proyecto ilusionante para unos aficionados que esperan ver, al menos, un anillo más del mejor jugador de la historia de la franquicia.