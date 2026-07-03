La 'Summer League' de la NBA se queda en un solo tiro libre

La NBA siempre intenta ser novedosa y aplicar aspectos al juego que puedan traer dinamismo y aportar espectáculo y velocidad al juego. Y la última que se han inventado es el tiro libre único. Un ‘invento’ que se han sacado de la chistera y van a poner en práctica este verano en la ‘Summer League’, unos encuentros donde los jugadores tratan de ganarse un contrato de cara a la próxima temporada y que también aportará cambios en la reglamentación a modo de prueba y quién sabe, si se aplicará pronto en la NBA como ha ocurrido en otras ocasiones.

La competición sólo ofrecerá a los jugadores efectuar un solo tiro libre, con la intención de reducir el tiempo de juego en unos encuentros que duran demasiado y con la intención de tratar de meter presión al lanzador que solo tendrá una oportunidad para anotar. Con esta nueva normativa en la ‘Summer League’, cualquier falta que normalmente resulte en uno, dos o incluso tres tiros libres según las reglas estándar de la NBA, en su lugar resultará en un solo intento de tiro libre sin más.

Ese intento valdrá el mismo número total de puntos que los tiros libres que reemplaza, pero con solo un lanzamiento. La otra novedad es que la normativa habitual de los lanzamientos desde la personal se aplicará en los dos últimos minutos del último cuarto y en las hipotéticas prórrogas que pueda haber.

Partidos más cortos

El principal objetivo es reducir la duración de los encuentros y sería un arma de doble filo en lo que sería la parte más interesante de esta norma: los mejores lanzadores reducirían sus tiros libres y la efectividad consistiría en acudir una sola vez a la personal. Para los peores sería una verdadera tortura ponerse en el tiro libre ya que si bien sólo tendrían que someterse una vez a la prueba, también tendrían solo una oportunidad para anotar.

La G League y la Liga de Verano se han utilizado muchas veces en los últimos años como laboratorios de pruebas para la liga antes de introducir cambios en las reglas o modificaciones en las políticas de los partidos de la NBA.

Entre las medidas que comenzaron en esos niveles y que finalmente llegaron a la NBA se encuentran: el 'challenge' de los entrenadores, la reducción del reloj de posesión de 24 segundos a 14 segundos en situaciones de rebote ofensivo y la concesión de un tiro libre por una falta en transición, que se produce cuando un defensor comete intencionadamente una falta para detener una oportunidad de transición del equipo contrario.

También llega el balón inteligente

La NBA también reveló que el balón inteligente formará parte de la liga de verano. El balón que se usará este verano tendrá un sensor integrado que detecta el contacto, según informó la liga. Es imperceptible y no altera la sensación ni el comportamiento del balón, y la diferencia de peso es mínima.

La razón: recopilar datos para "respaldar futuras aplicaciones de arbitraje, como las decisiones sobre si el balón salió fuera de banda tras el último toque", dijo la Liga y que también se implementará en la Liga de Verano

La Liga de Verano oficial de la NBA, en la que los 30 equipos disputan al menos cinco partidos, se celebra del 9 al 19 de julio en Las Vegas. El número 1 del draft, AJ Dybantsa, tiene previsto debutar el 9 de julio cuando Washington se enfrente a Utah, lo que podría dar lugar a un posible duelo entre el número 1 y el número 2 si Peterson juega en ese partido.