El sueño de los Thunder que puede cambiar la historia de la NBA

El dominio de los Thunder en la NBA es ridículo. Nadie es capaz de hacer frente a un auténtico vendaval baloncestístico. Los números hablan por sí solos: una sola derrota en 24 partidos de fase regular. Es por eso que la franquicia de Oklahoma se plantea una posibilidad nunca antes vista en la NBA, aunque no lleva muchos años existiendo: el doblete.

Durante esta semana y la próxima, se decidirá al ganador de la Emirates NBA Cup. Una competición que nació en la temporada 2023/2024 con el objetivo de darle más emoción al primer tramo de la temporada. Entre la madrugada de este miércoles y la del jueves se disputan los cuartos de final. Eliminatorias a partido único que definirán el cuadro de semifinales.

Entre el grupo selecto de ocho franquicias, está evidentemente el campeón de la temporada 24/25: los Oklahoma City Thunder. El equipo liderado por Shai Gilgeous-Alexander ya llegó a la final en el pasado curso, por lo que se quedó a una sola victoria de conquistar el doblete. Este año, vuelven a tener una opción de oro para lograrlo. El primer obstáculo serán los Phoenix Suns, plantilla a la que ya han ganado esta temporada.

Los Bucks ganan la NBA Cup 2024 en Las Vegas / @Bucks

Quien no está en los cuartos de final es el vigente campeón: los Milwaukee Bucks. A pesar de ganar el año pasado, no fueron capaces de superar la correspondiente fase de grupos, en la que quedaron terceros por detrás de los New York Knicks y los Miami Heat. Por tanto, el campeón de esta edición será distinto al de la pasada, con el máximo favoritismo para los Thunder.

Si se piensa en quién es capaz de parar a estos Thunder, tan solo hay una respuesta evidente, teniendo en cuenta los partidos que se han disputado hasta este inicio de diciembre: los Portland Trail Blazers. Es el único equipo que ha sido capaz de derrotar al conjunto de Shai y compañía, incluyendo también la NBA Cup. Y es que en la fase de grupos, como es evidente, quedaron invictos con cuatro victorias en cuatro encuentros.

Los Thunder podrían superar uno de los mayores logros de la historia / Gerald Leong / AP

Sin embargo, los Blazers no tuvieron la capacidad de clasificarse para los cuartos de final, por lo que ni el único verdugo que ha tenido Oklahoma estará en frente para, valga la redundancia, hacerle frente. Sin duda, se trata de uno de los equipos más imparables de la historia de la NBA y amenazan seriamente con batir el récord de los Golden State Warriors (73-9).

¿Quién para a los Thunder?

Cuentan con una profundidad de banquillo suficiente para aguantar toda la temporada. El único escenario que podría hacer tambalear el castillo formado por Oklahoma es una lesión de una de las piezas clave. Sin embargo, Shai Gilgeous-Alexander no se pierde ni un solo partido y es un jugador al que le respetan mucho las lesiones.

Además del duelo entre los Thunder y los Suns, habrá otros partidos de cuartos de final de máxima tensión e igualdad: Orlando Magic - Miami Heat, Toronto Raptors - New York Knicks, y Los Ángeles Lakers - San Antonio Spurs. Todo por decidir, aunque cualquier escenario que no sea ver a Oklahoma levantar la copa se podría catalogar como un sorpresón.