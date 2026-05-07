El sueño de la abuela de Shaquille O'Neal que el pívot cumplió a lo grande

Shaquille O’Neal se dedica a disfrutar de la vida y comentar la actualidad de la NBA desde televisión, aunque su vida fue toda una odisea al éxito deportivo, no sin quedar libre de polémicas, y una vida posterior incluso como agente de policía que ejerció durante un tiempo.

Aunque rememorando su etapa de jugador y cómo dio el salto al mundo profesional de la mano de los Orlando Magic, el pívot siempre tiene en el recuerdo a su abuela, que estuvo al caso de su juventud y que le ayudó a madurar a pesar de estar rodeado de millones con apenas unos años.

En el recuerdo de su abuela, rememoró una conversación que tuvo con ella poco antes de firmar su mega contrato con los Orlando Magic

Los Orlando Magic dieron el primer mega contrato al pívot y que le permitió complacer a su abuela / @OrlandoMagic

"Te voy a comprar una casa"

"Un día dije, abuela, cuando me haga rico te voy a comprar una casa. ¿Y sabes qué me dice? quiero esa casa al otro lado de la calle", recordaba el ex pívot de Orlando Magic y LA Lakers.

Sin pensárselo dos veces, O’Neal hizo realidad el sueño de su abuela, que quizá se lo dijo en broma, pero el ‘gigantón’ se lo tomó muy en serio.

"Llamé a la puerta de la señora y dije, quiero comprar su casa. ella me dio un precio, yo dupliqué su precio, y le compré a mi abuela su casa", dijo Shaquille, en una de sus primeras acciones cuando se convirtió en multimillonario de la noche a la mañana.

Su abuela tenía un deseo, y él se mostró feliz de poderla complacer, algo que siempre llevará en el corazón y de lo que se muestra muy orgulloso siempre que lo recuerda.