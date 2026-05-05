Stephen Curry, jugador de los Golden State Warriors, abre el debate en la NBA: "Creo que estamos mal pagados"

Stephen Curry puso sobre la mesa una cuestión incómoda para la liga. La estrella de los Golden State Warriors habló en 360 With Speedy y dejó claro que, aunque los contratos actuales parecen cifras desorbitadas, los jugadores no reciben una parte realmente equitativa del valor que ayudan a generar.

El base no planteó una queja personal por su contrato, sino una crítica al convenio colectivo. Para Curry, el problema está en que los jugadores participan de los ingresos a corto plazo, pero quedan fuera del crecimiento patrimonial de las franquicias. Cobran grandes salarios, sí, pero no se benefician directamente del aumento del valor de los equipos.

Curry afirmó: “Por la forma en la que está estructurado ahora mismo el CBA (el convenio colectivo de la NBA), no podemos participar en el equity (en el valor económico de una franquicia). Y eso es algo muy importante, porque esto es una asociación con los propietarios. Es una asociación con la liga. Y nosotros estamos en el lado a corto plazo de esos ingresos”.

Stephen Curry, en un partido con los Warriors esta temporada / AP

Cuando le preguntaron si considera que los jugadores están mal pagados, su respuesta fue directa: “La idea de que no podamos participar en el equity mientras estamos jugando es parte de por qué diría que sí, que estamos mal pagados, porque quieres poder participar en ese crecimiento”.

La frase impacta porque llega de uno de los jugadores mejor pagados de la historia, pero su argumento va más allá del salario anual. Curry no sostiene que los sueldos sean bajos, sino que el reparto del valor generado no es proporcional. La NBA y sus franquicias han multiplicado su crecimiento, mientras que los jugadores siguen sin acceder a una parte de ese aumento.

El cuatro veces campeón recordó el privilegio de vivir del baloncesto, pero defendió que el espectáculo existe por lo que aportan los jugadores. “Ojalá más pronto que tarde esas reglas cambien un poco para que los jugadores puedan participar más en el crecimiento del valor de los equipos, de la liga y de las valoraciones. Simplemente porque creo que lo merecemos”, confesó Steph.

Sus ingresos personales

Otro de los temas económicos que se abordó en el programa fue, precisamente, el de los ingresos del propio Curry. “Una búsqueda rápida en Google dice que tu patrimonio neto es de 240 millones de dólares. ¿Es correcto?”, preguntó el entrevistador a Steph. “No lo sé. La verdad, no me importa mucho. Para ser honesto, no es algo que me preocupe demasiado. Tengo a alguien que se encarga de eso por mí”, confesó el base.

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Su visión sobre el dinero va más allá de su fortuna individual. Curry explicó que está centrado en construir una cartera de proyectos y en gestionar de la mejor forma las oportunidades que ha recibido. “Mi esposa y yo odiamos hablar de legado, porque suena como algo egocéntrico. Simplemente quieres tener algo que, cuando mires atrás, te haga sentir orgulloso”, afirmó.