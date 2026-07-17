Stepehn Curry quiere a LeBron James en los Warriors

La estrella de Golden State Warriors, Stephen Curry, cree que LeBron James pondría fin a su legendaria carrera en la NBA "de la mejor manera" y decidirá unirse a los Golden State Warriors que lidera.

En una entrevista en 'Good Morning America', Stephen Curry explicó por qué cree que el Área de la Bahía sería el destino perfecto para el cuatro veces campeón de la NBA, destacando la cultura ganadora de los Warriors, su estilo de vida y su larga historia con James.

"En la Bahía sabemos ganar, el clima es precioso, hay campos de golf fantásticos, y sé que le encantan", dijo Curry al preguntarle cuál sería su propuesta para James en la que incluyó el golf como gran reclamo, deporte que él también practica y a gran nivel.

Lebron y Curry guardan una gran relación y tras jugar con Kevin Durant, ahora quiere que LeBron se una a los Warriors / FIBA

Gran relación personal

Curry también mencionó los años que compitieron juntos, así como la medalla de oro olímpica que ganaron con la selección de Estados Unidos, como razones por las que podrían triunfar como compañeros de equipo.

"La experiencia que tuvimos con la selección, las batallas que hemos librado a lo largo de los años... simplemente sabemos jugar al baloncesto, y creo que disfrutaría de la idea de terminar su carrera de la mejor manera".

James reconoció posteriormente en el ‘Fanatics Fest ‘de Nueva York que los Warriors se encuentran entre los equipos que lo han vinculado como agente libre, aunque se negó a revelar dónde planea jugar la próxima temporada."No los entretendré mucho más", dijo lo que apunta que James podría revelar su decisión "probablemente la próxima semana, una vez que termine el Mundial".

Cinco equipos se lo disputan

Según Shams Charania, periodista de ESPN, cinco equipos siguen en la puja por fichar a James tras su salida de Los Angeles Lakers.

Si bien los Golden State Warriors se encuentran entre los que aún lo buscan, Charania afirmó que están "enfocados" en los Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Philadelphia 76ers, y que los Minnesota Timberwolves también siguen en la contienda.