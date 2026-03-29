Los Spurs presionan a los Thunder y los Sixers se meten en la pelea

Los San Antonio Spurs arrollaron este sábado a los Milwaukee Bucks a domicilio para presionar a los Oklahoma City Thunder por el liderato en el Oeste, en una jornada de la NBA en la que los Philadelphia 76ers firmaron otra exhibición, esta vez contra los Charlotte Hornets.

Los Spurs se colocaron a dos partidos de los Thunder a falta de ocho encuentros para el final de la temporada regular. Hacerse con la primera plaza garantiza tener ventaja de campo hasta, al menos, las finales de conferencia.

El francés Victor Wembanyama guió a los Spurs con 23 puntos y quince rebotes, apoyado por los 22 puntos, diez rebotes y diez asistencias de Stephon Castle en el triunfo por 127-95 en el Fiserv Forum de Milwaukee.

San Antonio superó el 55 % de acierto en tiros ante unos Bucks ya sin ambiciones esta temporada, que jugaron sin el griego Giannis Antetokounmpo. Giannis, cuyo futuro sigue en el aire, se perdió los últimos seis partidos por una lesión de rodilla y se espera que no vuelva a competir este curso. El máximo anotador de los Bucks fue Gary Trent Jr., con 18 puntos.

Los Sixers se relanzan

Tras hundir a los Chicago Bulls con 157 puntos y 22 triples, los Sixers lograron un triunfo de mérito en la cancha de los Hornets (118-114). Lo hicieron al ritmo de sus tres estrellas: Joel Embiid, Paul George y Tyrese Maxey.

Embiid anotó 29 puntos, Paul George firmó un doble-doble de 26 puntos y trece rebotes, y Maxey contribuyó con 26 puntos, siete rebotes y ocho asistencias. George regresó a lo grande tras cumplir sus 25 partidos de suspensión por tomar un medicamento prohibido. Antes de este sábado, contra los Bulls, había anotado 28 puntos.

Los 76ers son séptimos (41-33) y presionan a unos Atlanta Hawks (42-33), que ganaron este mismo sábado a los Sacramento Kings por 123-113, con 27 puntos de Nickeil Alexander-Walker y 26 de Jalen Johnson. Los Hornets son novenos en el Este (39-35), empatados con los Miami Heat, con los que disputarían la primera ronda del play-in.

Los Pistons, más líderes en el Este

Los Detroit Pistons reforzaron su liderato en el Este con un cómodo triunfo por 109-87 en su visita a los Minnesota Timberwolves. Los Pistons ganaron su quinto partido en los seis disputados sin su estrella, Cade Cunningham, y tienen el mejor balance del Este (54-20). Están por delante de los Boston Celtics (49-24), con ocho partidos todavía por jugar.

Tobias Harris lideró a los Pistons con 18 puntos y encabezó a un grupo de cinco jugadores de Detroit con dobles dígitos en anotación. Los Wolves jugaron sin Anthony Edwards por sexto encuentro consecutivo y nunca estuvieron en el partido, frenados por sus problemas en el tiro.

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Apenas conectaron un 31 % de sus tiros de campo. Donte DiVincenzo fue el máximo anotador de Minnesota con 22 puntos. Los Wolves son quintos en el Oeste (45-29) y podrían ser alcanzados en la tabla por los Houston Rockets (44-29).