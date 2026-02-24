Los Spurs asaltan Detroit y ponen en aviso a la NBA

Los San Antonio Spurs asaltaron el Little Caesars Arena de Detroit al derrotar por 103-114 a los Pistons, el equipo más en forma de la liga, y dieron un golpe sobre la mesa en la carrera por el título.

Era la primera vez esta temporada que se veían las caras Pistons y Spurs, primero y tercero en porcentaje de victorias en la NBA, y que volverán a enfrentarse el próximo 5 de marzo, esta vez en San Antonio.

Los Spurs han ganado cinco de los seis duelos disputados ante los líderes del Oeste y del Este, los Oklahoma City Thunder (4 de 5) y los Detroit Pistons (1 de 1).

Devin Vassell lideró a los Spurs en ataque con 28 puntos, después de empezar el partido con tres triples seguidos de tres intentos. Victor Wembanyama terminó con 21 puntos y 17 rebotes.

Solo Wembanyama fue responsable de 6 de los 11 tapones de San Antonio. El francés, de hecho, lidera la NBA en tapones esta temporada con 121, pese a haberse perdido 14 partidos por lesión.

Con su victoria en Detroit, los Spurs suman nueve consecutivas, su mejor racha en siete años. San Antonio (41-16) son segundos en el Oeste a solo 2,5 victorias de los Thunder (44-14).

Además, cortaron la racha de seis triunfos con la que llegaban los Pistons (42-14), que siguen líderes en el Este con mucho margen sobre los Boston Celtics (37-19), pero que pierden con esta derrota su condición de equipo con mejor porcentaje de victorias.

Jabari Smith alivia a los Rockets

Jabari Smith dirigió con 31 puntos el triunfo 125-105 de los Houston Rockets contra los Utah Jazz, que reactivó a los texanos después de desperdiciar 18 puntos de ventaja en la última derrota contra los New York Knicks.

Los Sacramento Kings, colistas del Oeste, sorprendieron a los Memphis Grizzlies (123-114) a domicilio, impulsados por 25 puntos de Russell Westbrook. Santi Aldama estuvo de baja por séptimo partido consecutivo en los Grizzlies por un problema en la rodilla derecha