NBA
Los Spurs asaltan Detroit y ponen en aviso a la NBA
San Antonio cortó la racha de los Pistons, que siguen líderes en el Este con mucho margen sobre los Boston Celtics
EFE
Los San Antonio Spurs asaltaron el Little Caesars Arena de Detroit al derrotar por 103-114 a los Pistons, el equipo más en forma de la liga, y dieron un golpe sobre la mesa en la carrera por el título.
Era la primera vez esta temporada que se veían las caras Pistons y Spurs, primero y tercero en porcentaje de victorias en la NBA, y que volverán a enfrentarse el próximo 5 de marzo, esta vez en San Antonio.
Los Spurs han ganado cinco de los seis duelos disputados ante los líderes del Oeste y del Este, los Oklahoma City Thunder (4 de 5) y los Detroit Pistons (1 de 1).
Devin Vassell lideró a los Spurs en ataque con 28 puntos, después de empezar el partido con tres triples seguidos de tres intentos. Victor Wembanyama terminó con 21 puntos y 17 rebotes.
Solo Wembanyama fue responsable de 6 de los 11 tapones de San Antonio. El francés, de hecho, lidera la NBA en tapones esta temporada con 121, pese a haberse perdido 14 partidos por lesión.
Con su victoria en Detroit, los Spurs suman nueve consecutivas, su mejor racha en siete años. San Antonio (41-16) son segundos en el Oeste a solo 2,5 victorias de los Thunder (44-14).
Además, cortaron la racha de seis triunfos con la que llegaban los Pistons (42-14), que siguen líderes en el Este con mucho margen sobre los Boston Celtics (37-19), pero que pierden con esta derrota su condición de equipo con mejor porcentaje de victorias.
Jabari Smith alivia a los Rockets
Jabari Smith dirigió con 31 puntos el triunfo 125-105 de los Houston Rockets contra los Utah Jazz, que reactivó a los texanos después de desperdiciar 18 puntos de ventaja en la última derrota contra los New York Knicks.
Los Sacramento Kings, colistas del Oeste, sorprendieron a los Memphis Grizzlies (123-114) a domicilio, impulsados por 25 puntos de Russell Westbrook. Santi Aldama estuvo de baja por séptimo partido consecutivo en los Grizzlies por un problema en la rodilla derecha
