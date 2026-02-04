¡Sorpresa en la NBA! Los Grizzlies traspasan a Jaren Jackson Jr. a Utah

Los Memphis Grizzlies han traspasado a Jaren Jackson Jr. a los Utah Jazz dentro de un traspaso múltiple entre ambas franquicias, en el que Memphis recibe tres primeras rondas del draft, según informó este martes ESPN.

Además de Jackson Jr., los Grizzlies envían a Utah a John Konchar, Jock Landale y Vince Williams Jr. A cambio, reciben tres primeras rondas futuras del 'draft', así como un paquete con Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks y Georges Niang.

Jackson Jr., elegido como número cuatro del 'draft' de 2018 por los Grizzlies, estaba disputando su octava temporada en Memphis, donde lideraba al equipo con 19,2 puntos y 5,8 rebotes por partido. Los Jazz apuestan así por reforzar su plantilla, al juntar a Jackson Jr. con Lauri Markkanen y Keyonte George.

Los Grizzlies, por su parte, parecen iniciar un proceso de reconstrucción, con la acumulación de rondas futuras. La salida de Jackson Jr. resulta sorprendente en un mercado en el que se había especulado con que Memphis estaba explorando la salida de Ja Morant.

La ventana de traspasos de la NBA cerrará el próximo jueves, con otros nombres como Giannis Antetokounmpo y James Harden con su futuro en el aire.