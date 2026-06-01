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¿Cuándo son las Finales de la NBA entre New York Knicks y San Antonio Spurs? Horarios, partidos y dónde ver por TV y en directo

Consulta todas las fechas de las finales de la NBA, equipos clasificados y dónde ver los partidos por TV desde España

Victor Wembanyama, de San Antonio Spurs, uno de los protagonistas de las Finales de la NBA

Victor Wembanyama, de San Antonio Spurs, uno de los protagonistas de las Finales de la NBA / CARLOS RAMIREZ / EFE

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

Las Finales de la NBA 2025/26 ya están aquí. Después de una temporada emocionante en la mejor liga de baloncesto del mundo, ha llegado el momento de la verdad donde New York Knicks y San Antonio Spurs se citarán en las finales como campeones de la Conferencia Este y Oeste, respectivamente, con la misión final de levantar el mítico Larry O’Brien en los próximos días.

Los New York Knicks sellaron su billete a las Finales de la NBA tras barrer 4-0 a los Cleveland Cavaliers. Después de ganar los dos primeros partidos en el Madison Square Garden, Nueva York confirmó su superioridad. en Cleveland con un 121-108 en el tercer duelo y cerró la serie con autoridad, 130-93 en el cuarto partido. Serán sus primeras Finales NBA desde 1999, y con Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns a los mandos tendrán la oportunidad de pelear por su primer título desde 1973.

Los Spurs se llevan el sexto partido

Los Spurs pasaron a la final frente a OKC / SAS

Más igualada estuvo la contienda en la final de la Conferencia Oeste, donde San Antonio Spurs venció 4-3 en la serie a Oklahoma City Thunder. La victoria en el séptimo partido de los Spurs les permitió terminar campeones de su Conferencia y sellar su pase a las Finales de la NBA, donde competirán con los Knicks para ser los campeones de la NBA. San Antonio no gana la NBA desde 2014.

Se trata, además, de la reedición histórica de la final de 1999, donde que la franquicia texana conquistó el primero de sus cinco anillos ante el equipo neoyorquino. La eliminatoria será a siete partidos, con el séptimo y posible duelo decisivo en San Antonio.

El calendario de las Finales de la NBA 2025/26

  • Primer partido: jueves 4 de junio, 02:30h, New York Knicks – San Antonio Spurs, en San Antonio
  • Segundo partido: sábado 6 de junio, 02:30h, New York Knicks – San Antonio Spurs, en San Antonio
  • Tercer partido: martes 9 de junio, 02:30h, San Antonio Spurs – New York Knicks, en Nueva York
  • Cuarto partido: jueves 11 de junio, 02:30h, San Antonio Spurs – New York Knicks, en Nueva York
  • Quinto partido, si es necesario: domingo 14 de junio, 02:30h, New York Knicks – San Antonio Spurs, en San Antonio
  • Sexto partido, si es necesario: miércoles 17 de junio, 02:30h, San Antonio Spurs – New York Knicks, en Nueva York
  • Séptimo partido, si es necesario: sábado 20 de junio, 02:30h, New York Knicks – San Antonio Spurs, en San Antonio

Dónde ver las Finales de la NBA por TV y en directo

En España, las Finales de la NBA 2026 se podrán seguir a través de Amazon Prime Video, plataforma que cuenta con la emisión completa de la serie en castellano. Además, los partidos también estarán disponibles mediante NBA League Pass, el servicio oficial de la NBA con encuentros en directo y a la carta. DAZN ofrecerá los partidos en diferido a partir de las 12:00h del día del partido.

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Desde SPORT te mantendremos informados de todas las novedades con las Finales de la NBA, con todos los resultados y crónicas de los encuentros.

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