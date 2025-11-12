Los Sixers amargan a los Celtics en otro final de infarto

Los Philadelphia 76ers volvieron a sonreír ante los Boston Celtics. En otro partido de máxima tensión entre dos clásicos del Este, el equipo de Nick Nurse se impuso por 102-100 y volvió a vencer sobre la bocina, en un desenlace que ya parece un sello en este arranque de temporada.

Los Celtics (5-7) tuvieron la oportunidad de forzar la prórroga —o incluso ganar— en la última jugada, pero el triple corto de Derrick White no pudo ser culminado en ‘alley-oop’ por Neemias Queta. La historia se repitió: los tres enfrentamientos entre ambos conjuntos en este inicio de curso se decidieron en el último suspiro.

En el partido inaugural, los Sixers (7-4) se impusieron 117-116 tras el fallo de Payton Pritchard, mientras que en la noche de Halloween los Celtics se cobraron la revancha 109-108 gracias a un error sobre la bocina de Joel Embiid.

Justin Edwards, el factor sorpresa

Esta vez, el héroe inesperado fue Justin Edwards, suplente y máximo anotador del encuentro con 22 puntos. A su lado, Tyrese Maxey, el jugador más utilizado de la NBA en este inicio de curso, volvió a brillar con 21 puntos, 9 asistencias y 5 rebotes.

Por los Celtics, Jaylen Brown lideró con 24 puntos, mientras que Derrick White sumó 18 y Anfernee Simons aportó 17. El español Hugo González dispuso de casi seis minutos sobre la pista, en los que firmó 5 puntos, 2 rebotes y 1 robo.

Rivalidad que arde

Tres enfrentamientos, tres finales al límite y una rivalidad que sigue creciendo. Los Sixers golpearon primero y ahora vuelven a tomar ventaja en una serie que promete emociones fuertes cada vez que pisan el parquet.