Los Sixers alzan el vuelo y los Spurs acusan la baja de Wembanyama

Los Philadelphia 76ers dejaron en evidencia este sábado a los New York Knicks, los Dallas Mavericks se llevaron el derbi texano contra los Houston Rockets y los Miami Heat se estrellaron ante los 33 puntos de Anthony Edwards en la noche de la NBA.

Los 76ers triunfaron por segunda vez en dos semanas en el Madison Square Garden de Nueva York, esta vez con un recital ofensivo de Tyrese Maxey (36 puntos), Joel Embiid (26) y del novato VJ Edgecombe (26).

Paul George contribuyó con quince puntos para unos Sixers que celebraron su tercera victoria consecutiva. Los Knicks siguen en apuros y, pese a los 31 puntos de Jalen Brunson, sufrieron su tercer revés seguido. A los neoyorquinos tampoco les bastó con el doble doble de 23 puntos y catorce rebotes del dominicano Karl Anthony Towns.

Derrotas para Spurs y Rockets

Asimismo perdieron en casa los San Antonio Spurs. En el segundo partido sin el francés Victor Wembanyama, baja por una lesión de rodilla, los texanos cayeron contra los Portland Trail Blazers del técnico brasileño Tiago Splitter (110-115).

El israelí Deni Avdija selló un triple doble de 29 puntos, once rebotes y diez asistencias. También en Texas, los Dallas Mavericks se llevaron el derbi contra los Houston Rockets de Kevin Durant (110-104), impulsados por un doble doble de 26 puntos y doce rebotes de Anthoy Davis.

Max Christie aportó 24 puntos para Dallas, que dejó atrás una racha de cuatro derrotas consecutivas en una noche en la que Cooper Flagg, número uno en el último draft, consiguió diez puntos, siete rebotes y seis asistencias.

Los Rockets interrumpieron su racha de cuatro victorias seguidas, pese a la gran actuación personal de Durant, quien metió 34 puntos, con catorce de 26 en tiros de campo. Para Houston la derrota llegó con susto añadido. El pívot turco Alperen Sengun tuvo que retirarse tras apenas un minuto en pista tras sufrir un esguince de tobillo.

Los Heat interrumpen su racha

Los Miami Heat interrumpieron su racha de cuatro victorias consecutivas tras perder 115-125 en casa contra los Timberwolves, en los que Anthony Edwards firmó 33 puntos.

Edwards, Naz Reid (29 puntos) y Julius Randle (23) anotaron 85 de los 125 puntos en Miami de los Wolves, que así dejaron atrás la derrota sufrida el pasado miércoles en Atlanta. Edwards dio un paso al frente tras ese duro revés, un 102-126 en el campo de los Hawks en el que abandonó el banquillo de su equipo sin permiso de su entrenador en el cuarto período.

Para los Heat, el mexicano Jaime Jáquez Jr se retiró por un problema de tobillo cuando llevaba seis puntos en poco menos de diez minutos. Entre los demás resultados, los Chicago Bulls cayeron en el United Center contra los Charlotte Hornets (112-99), y los Toronto Raptors ganaron 134-117 a los Atlanta Hawks.

Miles Bridges logró un doble doble de 26 puntos y catorce rebotes para los Hornets, mientras que Brandon Ingram y RJ Barrett llevaron de la mano a Toronto con 29 puntos cada uno.