¿Qué es 'six seven'? La nueva tendencia que está llegando al deporte en Estados Unidos

El meme del 'six seven' -traducido al español, 'seis siete'- es un fenómeno que está cada vez más de moda entre los jóvenes, especialmente al otro lado del charco. Se trata de una expresión popular entre la generación alfa (gente nacida aproximadamente a partir de 2010). Todo parece indicar que nació en Estados Unidos, gracias a la canción 'Doot Doot 6 7', del rapero americano Skrilla. Cuenta con más de nueve millones de reproducciones en 'YouTube'. Su significado es un poco complejo de definir, ya que no tiene una explicación concreta. Es un término que forma parte de un vocabulario muy juvenil, que se usa en contextos de informalidad, y que impulsa esta aleatoriedad.

¿Y qué relación tiene six seven con el baloncesto? Uno de los responsables es Taylen Kinney, jugador universitario nacido en 2008. Además de su faceta como jugador, también es conocido en Estados Unidos por su marca personal. A raíz de una respuesta en una entrevista, en la que mencionó 'six seven', el concepto se viralizó y empezó a dejar huella entre los más jóvenes. Tal es la influencia de Kinney, que incluso ha llegado a lanzar su propia marca de agua '67 Water'.

Six seven ya llegado al baloncesto americano

Más allá de ser un parte del lenguaje entre los jóvenes estadounidenses, 'six seven' ya ha llegado al baloncesto más profesional. Se pudo ver, por ejemplo, el partido de la NCAA femenina que disputaron LSU Tigers y Morgan State el pasado 16 de diciembre.

Sin embargo, el momento elegido por las jugadoras del LSU Tigers no fue el más oportuno. Dicha celebración despertó muchas críticas, ya que mucha gente no sabía del significado, y lo interpretó como una mofa ante un resultado tan desigual. No fue a mayores, porque las jugadoras de Morgan State lo encajaron con naturalidad.

A pesar de ello, y aunque haya a quien no le pueda parecer bien, parece que cada vez va a ser más recurrente este tipo de comunicación por gestos, lejana a una estricta formalidad. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar definitivamente 'six seven' a Europa? Solo el futuro lo sabe.