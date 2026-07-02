Sigue la locura en el mercado NBA: ¡Jaylen Brown traspasado a los 76ers por Paul George!

Hace apenas un día que arrancó la agencia libre de la NBA y los equipos no paran de moverse. El traspaso de Jaylen Brown a los 76ers de Filadelfia sacude a la liga y pone fin a una década de vínculo con los Celtics. Boston envía a su estrella a un rival directo y recibe a Paul George, además de varias rondas de draft, en una decisión difícil de comprender para los aficionados de Boston.

Los Celtics querían incluir inicialmente a VJ Edgecombe en el traspaso, además de Paul George. Sin embargo, ante la negativa de los 76ers, Boston accedió a recibir únicamente a PG y algunas rondas del draft a cambio de Jaylen Brown.

El mejor Brown

Brown llega a Filadelfia tras la mejor temporada de su carrera. Promedió 28,7 puntos, 6,9 rebotes y 5,1 asistencias, con un 47,7 por ciento en tiros de campo y 71 partidos disputados. Fue el principal sostén ofensivo de Boston durante la ausencia de Jayson Tatum.

Gracias a él, los Celtics lograron completar una temporada espectacular, finalizando en segunda posición con un balance de 56-26.

Precisamente, estas estadísticas explican el porqué de la preocupación de los aficionados de Boston. Paul George firmó 17,3 puntos, 5,3 rebotes y 3,6 asistencias, con un 43,9 por ciento en tiros de campo y un notable 39,2 por ciento en triples. Su perfil sigue siendo valioso por su larga experiencia y trayectoria. Sin embargo, su historial de lesiones y su avanzada edad, 36 años, generan dudas sobre su rendimiento a largo plazo.

Paul George, en un partido de los 76ers / AP

El contrato de Brown condicionaba el margen salarial de unos Boston Celtics que buscaban flexibilidad y activos de draft para el futuro.

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En Filadelfia, Brown coincidirá con Joel Embiid y Tyrese Maxey para formar uno de los mejores 'Big Three' de la NBA. Con este traspaso, los 76ers buscarán volver a la cima del Este y competir de tú a tú con los Knicks. Boston, por su parte, se pondrá en manos de Jayson Tatum, quien, tras recuperarse de su lesión en el tendón de Aquiles, buscará recuperar su mejor versión en unos Celtics que se han despedido de una de sus grandes estrellas.