El 'show' de Gilgeous-Alexander está de vuelta y los Pistons aguantan la presión

Shai Gilgeous-Alexander, de vuelta tras nueve partidos de baja, anotó este viernes 36 puntos en el triunfo de los Oklahoma City Thunder sobre los Denver Nuggets de Nikola Jokic, mientras los Detroit Pistons vencieron de forma agónica a los Cleveland Cavaliers, aguantando la presión de Boston Celtics y New York Knicks.

Ambos duelos, Thunder-Nuggets y Pistons-Cavaliers, necesitaron de prórrogas para resolverse. Gilgeous-Alexander se había perdido los últimos nueve partidos de Oklahoma City por un desgarro abdominal. Su regreso coincidió con el duelo contra unos Nuggets liderados por Jokic, su principal rival en la carrera por el MVP.

El canadiense salió como claro vencedor del duelo disputado este sábado en el Paycom Center. Los Thunder derrotaron a los Nuggets por 127-121, con 36 puntos y 9 asistencias de un Gilgeous-Alexander todavía falto de ritmo. Jokic terminó con su habitual triple-doble (23-17-14), irrelevante para el resultado final.

Los Thunder (46-15), acechados por los San Antonio Spurs (43-16), toman aire contra un rival de peso del Oeste. Los Nuggets (37-22) son cuartos en la conferencia.

Detroit impone

Los Cavaliers llegaron a Detroit sin sus dos principales estrellas, Donovan Mitchell y James Harden, pero los Pistons sobrevivieron al tramo decisivo sin Cade Cunningham ni Duncan Robinson, expulsados por acumulación de faltas personales.

Los Pistons se impusieron por 122-119 en la prórroga, remontando nueve puntos a 2:45 del final del último cuarto. Con pocos argumentos ofensivos, los Pistons, herederos de los ‘Bad Boys’, se atrincheraron en defensa y no se rindieron nunca.

Evan Mobley pudo forzar una segunda prórroga, pero no acertó el triple sobre la bocina. Jalen Duren firmó 33 puntos y 16 rebotes (doble-doble), mientras que Cunningham llevaba 25 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias antes de ser expulsado. Jarrett Allen, también expulsado por faltas, terminó con 25 puntos y 9 rebotes para Cleveland, y Mobley sumó 23 puntos y 12 rebotes.

Los Pistons (44-14) mantienen un mejor porcentaje de victorias que los Thunder (75,8 % frente a 75,4 %) y sostienen su dominio en el Este, mientras que los Cavaliers (37-24) son cuartos en la conferencia.

Celtics y Knicks también ganan

Los inmediatos perseguidores de los Pistons, los Celtics (39-20) y los Knicks (38-22), también ganaron, aunque no pudieron recortar terreno con Detroit. Los Celtics arrollaron por 148-111 a los Brooklyn Nets, dirigidos por Jordi Fernández, que siguen en modo ‘tanking’ con la mirada puesta en el draft y la próxima temporada.

Jaylen Brown hizo 28 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias, mientras que Nikola Vucevic firmó 28 puntos y 11 rebotes. Los Celtics cerraron la noche con un más que notable 66,7 % de acierto en tiros de campo, incluido un 64,7 % desde el perímetro.

Por su lado, los Knicks arrollaron a los Milwaukee Bucks por 98-127. Jalen Brunson fue autor de 27 puntos, OG Anunoby sumó 24, mientras que Karl-Anthony Towns aportó un doble-doble con 17 puntos y 13 rebotes.

También este viernes, en Dallas, los Memphis Grizzlies ganaron por 105-124 a los Dallas Mavericks.