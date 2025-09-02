Shaquille O'Neal: "Stephen Curry ha arruinado el baloncesto"

Shaquille O'Neal cargó sin tapujos hacia el estilo de juego que existe actualmente en la NBA y señaló al máximo culpable de esta tendencia: Stephen Curry. Actualmente, que se está celebrando el Eurobasket, algunos jugadores de la liga norteamericana están exhibiendo más su juego interior, pero en Estados Unidos se está dejando de defender... y de atacar con sentido.

En su propio podcast, de nombre 'The Big Podcast with Shaq', expresó los inconvenientes del juego de Curry. "No me molesta que Golden State Warriors en su momento lanzara triples, pero ahora cada equipo tiene un tirador de tres puntos, así que ¿por qué todos tienen la misma estrategia?", comentó el ex jugador de los Lakers.

Según él, la NBA se ha convertido en un espectáculo predecible, con todos los equipos replicando las mismas jugadas. No como en el pasado, cuando la pizarra tenía un papel más importante y las jugadas podían ser más diversas. Una tendencia que se mantiene más en Europa, lo que hace que las competiciones del viejo continente sean más respetadas por el aficionado tradicional de baloncesto.

Stephen Curry, durante los playoffs / AP

Shaq considera que todo está conectado, y que la pérdida de identidad de los equipos también ha supuesto la pérdida de audiencia televisiva. En el segundo partido de las Finales de la NBA de esta temporada, la caída de audiencia fue de un 29% en comparación con la del año anterior. Uno de los argumentos más utilizados es precisamente el que comenta O'Neal.

Ya no solo se habla de un juego más monótono y aburrido, sino que también se ha perdido la competitividad. Ver un partido de la NBA no tiene tanta emoción como antes y hace que los aficionados a nivel global pierdan el interés, teniendo en cuenta que en muchos países los partidos se disputan de madrugada y que generar emociones es indispensable.

Shaquille O'Neal / Google

Stephen Curry se ha convertido precisamente este año en el mayor triplista de la historia de la NBA. El base de Golden State superó el récord de Ray Allen, con 2.973 lanzamientos, en el Madison Square Garden de Nueva York. Su capacidad de lanzar de tres desde prácticamente cualquier lugar de la pista hizo más fácil alcanzar dicha marca.

El proyecto de verano de Curry

Stephen afrontará una temporada más junto a los Golden State Warriors, con el objetivo de mejorar el papel del último curso, donde no hicieron frente a los Minnesota Timberwolves. La lesión de Curry fue un varapalo demasiado duro para los de San Francisco. Ahora, 'Chef' aprovecha las vacaciones para otros proyectos como el de su película de animación 'GOAT: La cabra que cambió el juego'.

'Chef' Curry se sumará al proyecto como productor y actor de voz de uno de los principales personajes. La película seguirá la historia de Will Harris, una joven cabra que sueña con destacar en un deporte inventado llamado 'roarball', que mezcla el baloncesto y el rugby. El estadounidense pasará a la historia como otra de las leyendas del baloncesto que tuvo una experiencia cinematográfica.