Shai hace historia: supera a Wilt Chamberlain y va a por el récord

Los Thunder sufrieron de nuevo ante su némesis de esta temporada. Ante Portland, OKC se volvió a ver contra las cuerdas en una nueva trabajada victoria por 115 a 123. A falta de tres minutos para el final, los locales se pusieron a dos puntos, impulsados por un Deni Avdija descomunal ( 31 puntos, 10 asistencias y 19 rebotes). Sin embargo, Shai y un Jalen Williams, que ya empieza a carburar, evitaron la que podría haber sido la segunda derrota de la temporada, la segunda también ante Portland, en el último cuarto de partido y situan a los Thunder con un espectacular 20-1 y alargan su racha de victorias a 12.

Shai sigue a lo suyo

El canadiense firmó otra noche para la historia. Lideró a Oklahoma con 26 puntos además de 4 rebotes, 5 asistencias y 1 robo. Con esta actuación, alcanza los 93 partidos consecutivos anotando 20 o más puntos, superando así la segunda mejor racha de siempre, que pertenecía a Wilt Chamberlain. El mítico pívot sigue conservando el récord absoluto, con 126 encuentros seguidos. Al ritmo que va, SGA podría superar al pívot esta misma temporada. Shai está a solo 33 partidos de igualar el récord y a 34 de superarlo.

Chet Holmgren ,19 puntos, 9 rebotes y 3 tapones, y Jalen Williams, 16 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias, fueron claves en la victoria de unos Thunder que no pudieron contar con dos de sus jugadores clave, Isaiah Hartenstein ni Alex Caruso. Además, Isaiah Joe ayudó con 15 puntos y 4 rebotes, y Ajay Mitchell volvió a completar una brillante actuación con 17 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. El belga se está consolidando como una de las revelaciones de la temporada y su rendimiento desde el banquillo supone un factor clave para unos Thunder que siguen imparables.

Un partido de récord

Con esta victoria en el Moda Center de Portland, Oklahoma City Thunder continua al frente de la conferencia Oeste con un balance de 20-1, el segundo mejor arranque de siempre a estas alturas de curso. Se convierten así en el cuarto equipo en la historia de la Liga que comienza una temporada con 20-1 o mejor, sólo por detrás de los Golden State Warriors 2015-16 (21-0) y empatando la marca de los Houston Rockets 1993-94 (20-1) y los New York Knicks 1969-70 (20-1). Palabras mayores para unos Thunder que confirman su condición de principales favoritos a revalidar el título.