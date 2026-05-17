Shai Gilgeous-Alexander vuelve a ser el mejor: MVP de la NBA por segundo año consecutivo

Era un secreto a voces, pero ahora ya es oficial. Shai Gilgeous-Alexander ha vuelto a ser galardonado con el MVP de la temporada de la NBA, superando a Nikola Jokic y Victor Wembanyama en la votación final. A sus 27 años, conquista por segundo año consecutivo el mayor premio individual del curso, dejando de lado los playoffs, y se convierte en el decimosexto jugador en conseguirlo.

El último había sido precisamente uno de sus competidores, Nikola Jokic, que dominó la NBA en los años 2021 y 2022. El rendimiento de Shai esta temporada ha vuelto a ser descomunal, alcanzando el mayor récord de partidos consecutivos anotando al menos 20 puntos. Y que todavía está activo. El gran nivel de los Thunder tiene un principal responsable, y ese es él.

Shai tenía un difícil reto por delante esta temporada: igualar el nivel del curso anterior. Aunque sus números anotadores hayan disminuido un poco, pasando de 32,7 a 31,1 puntos por encuentro, esto tiene una explicación. El canadiense ha lanzado menos a canasta y ha mejorado sus porcentajes de tiro (55,3% en tiros de campo) y su promedio en asistencias (6,6).

Que los Thunder sean la dinastía de lo que queda de década depende en gran medida de Shai. Es el pilar de Oklahoma y por sus manos pasa ese pico de competitividad que los hace imparables. En los playoffs, todavía no han perdido ni un solo partido y afrontan el mayor reto que han tenido durante la temporada regular: los San Antonio Spurs.

LeBron James felicita a la estrella de Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander, después del 4-0 que le ha infringido los Thunder / CHRIS TORRES / EFE

Y es que el equipo de Victor Wembanyama ha sido la pesadilla de Oklahoma en los últimos meses. La franquicia de San Antonio parece tener pillada la medida al actual campeón y le ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos. Por tanto, no será nada fácil repetir la hazaña de ganar todos los partidos, como ha sucedido en las anteriores eliminatorias.

El MVP de la temporada no es el primer premio que se lleva Shai, y es que también resultó ganador del 'Cluth Player of the Year', superando a los finalistas Jamal Murray y Anthony Edwards. El canadiense se centrará en buscar el 'doblete' individual y colectivo en los playoffs de la NBA: ser el MVP de las finales y conquistar su segundo anillo de la competición.