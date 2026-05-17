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Baloncesto

Shai Gilgeous-Alexander vuelve a ser el mejor: MVP de la NBA por segundo año consecutivo

La estrella de los Thunder repite galardón antes de la gran eliminatoria contra los Spurs

Shai Gilgeous-Alexander, durante los playoffs de la NBA

Shai Gilgeous-Alexander, durante los playoffs de la NBA / X

Iker Kind

Iker Kind

Era un secreto a voces, pero ahora ya es oficial. Shai Gilgeous-Alexander ha vuelto a ser galardonado con el MVP de la temporada de la NBA, superando a Nikola Jokic y Victor Wembanyama en la votación final. A sus 27 años, conquista por segundo año consecutivo el mayor premio individual del curso, dejando de lado los playoffs, y se convierte en el decimosexto jugador en conseguirlo.

El último había sido precisamente uno de sus competidores, Nikola Jokic, que dominó la NBA en los años 2021 y 2022. El rendimiento de Shai esta temporada ha vuelto a ser descomunal, alcanzando el mayor récord de partidos consecutivos anotando al menos 20 puntos. Y que todavía está activo. El gran nivel de los Thunder tiene un principal responsable, y ese es él.

Shai tenía un difícil reto por delante esta temporada: igualar el nivel del curso anterior. Aunque sus números anotadores hayan disminuido un poco, pasando de 32,7 a 31,1 puntos por encuentro, esto tiene una explicación. El canadiense ha lanzado menos a canasta y ha mejorado sus porcentajes de tiro (55,3% en tiros de campo) y su promedio en asistencias (6,6).

Que los Thunder sean la dinastía de lo que queda de década depende en gran medida de Shai. Es el pilar de Oklahoma y por sus manos pasa ese pico de competitividad que los hace imparables. En los playoffs, todavía no han perdido ni un solo partido y afrontan el mayor reto que han tenido durante la temporada regular: los San Antonio Spurs.

LeBron James felicita a la estrella de Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander, después del 4-0 que le ha infringido los Thunder

LeBron James felicita a la estrella de Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander, después del 4-0 que le ha infringido los Thunder / CHRIS TORRES / EFE

Y es que el equipo de Victor Wembanyama ha sido la pesadilla de Oklahoma en los últimos meses. La franquicia de San Antonio parece tener pillada la medida al actual campeón y le ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos. Por tanto, no será nada fácil repetir la hazaña de ganar todos los partidos, como ha sucedido en las anteriores eliminatorias.

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El MVP de la temporada no es el primer premio que se lleva Shai, y es que también resultó ganador del 'Cluth Player of the Year', superando a los finalistas Jamal Murray y Anthony Edwards. El canadiense se centrará en buscar el 'doblete' individual y colectivo en los playoffs de la NBA: ser el MVP de las finales y conquistar su segundo anillo de la competición.

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