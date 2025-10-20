Estos serán los partidos de octubre y noviembre de la NBA que podrán verse en España

DAZN, la plataforma global líder de entretenimiento deportivo, arranca la temporada 2025/26 de la NBA con el mejor equipo de expertos y una programación repleta de partidos en directo durante los meses de octubre y noviembre. La mejor liga de baloncesto del mundo comienza la noche del 21 al 22 de octubre con dos grandes duelos, el Houston Rockets vs Oklahoma City Thunder (previa 1:15) y el Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers (4:00), que DAZN emitirá en exclusiva en nuestro país.

Durante las primeras semanas de la temporada, los aficionados podrán disfrutar en la plataforma de algunos de los enfrentamientos más atractivos del calendario. DAZN ofrecerá en directo partidos de franquicias históricas y nuevas potencias de la liga, con choques que prometen espectáculo como el Cleveland Cavaliers vs New York Knicks (23 de octubre, 1:00h), el San Antonio Spurs vs Dallas Mavericks (23 de octubre, 3:30h), el Boston Celtics vs Philadelphia 76ers (12 de noviembre, 2:00h) o el Denver Nuggets vs Golden State Warriors (24 de noviembre, 4:00h). Durante los meses de octubre y noviembre DAZN ofrecerá en directo más de 40 encuentros de la NBA.

El calendario de la NBA para octubre y noviembre en DAZN / DAZN

La nueva temporada arranca en DAZN con una cobertura especial para su jornada inaugural. La plataforma ofrecerá el Houston Rockets vs Oklahoma City Thunder en la madrugada del 22 de octubre, con una previa en directo desde las 1:15 para no perder detalle de la ceremonia de entrega de anillos de campeón a Oklahoma. El encuentro contará con la narración de Fran Guillén y los comentarios de Gonzalo Vázquez, quienes acercarán a los aficionados toda la emoción de la apertura oficial de la temporada.

DAZN reunirá esta temporada a un equipo de expertos de primer nivel para seguir la mejor liga de baloncesto del mundo. Entre los narradores, estarán Fran Guillén, David Pérez Pacios, Edu Salán, Pedro Bonofiglio, Gerard Solé, Javier Carrasco y Pepe Rodríguez, encargados de poner voz y ritmo a los encuentros en la plataforma.

El análisis correrá a cargo de Gonzalo Vázquez, Juanma Rubio, Javier Machicado, Víctor Arrufat, Atiga Suleiman y Sergi Concha, un grupo de analistas que aportará su conocimiento a las retransmisiones, combinando experiencia, rigor y pasión por el baloncesto.

Calendario de octubre y noviembre de la NBA en DAZN

• Noche del 22 Oct | Previa 01:15 | Houston vs Oklahoma City

• Noche del 22 Oct | 04:00 | Golden State vs L.A. Lakers

• Noche del 23 Oct | 01:00 | Cleveland vs New York

• Noche del 23 Oct | 03:30 | San Antonio vs Dallas

• Noche del 24 Oct | 01:30 | Oklahoma City vs Indiana

• Noche del 24 Oct | 04:00 | Denver vs Golden State

• Noche del 26 Oct | 23:00 | Milwaukee vs Cleveland

• Noche del 29 Oct | 01:00 | New York vs Milwaukee

• Noche del 29 Oct | 04:00 | LA Clippers vs Golden State

• Noche del 30 Oct | 00:00 | Cleveland vs Boston

• Noche del 30 Oct | 02:30 | L.A. Lakers vs Minnesota

Noviembre:

• Noche del 01 Nov | 22:00 | Sacramento vs Milwaukee

• Noche del 03 Nov | 00:00 | Atlanta vs Cleveland

• Noche del 04 Nov | 02:00 | Dallas vs Houston

• Noche del 05 Nov | 01:00 | Orlando vs Atlanta

• Noche del 05 Nov | 05:00 | Oklahoma City vs LA Clippers

• Noche del 06 Nov | 01:30 | Minnesota vs New York

• Noche del 06 Nov | 04:00 | San Antonio vs L.A. Lakers

• Noche del 10 Nov | 01:00 | Oklahoma City vs Memphis

• Noche del 11 Nov | 02:30 | Milwaukee vs Dallas

• Noche del 12 Nov | 02:00 | Boston vs Philadelphia

• Noche del 12 Nov | 04:00 | Golden State vs Oklahoma City

• Noche del 13 Nov | 01:30 | Memphis vs Boston

• Noche del 13 Nov | 04:30 | L.A. Lakers vs Oklahoma City

• Noche del 16 Nov | 02:00 | Denver vs Minnesota

• Noche del 17 Nov | 01:00 | Orlando vs Houston

• Noche del 18 Nov | 01:00 | Milwaukee vs Cleveland

• Noche del 19 Nov | 02:00 | Memphis vs San Antonio

• Noche del 20 Nov | 01:00 | Golden State vs Miami

• Noche del 20 Nov | 03:30 | New York vs Dallas

• Noche del 21 Nov | 02:00 | LA Clippers vs Orlando

• Noche del 22 Nov | 23:00 | New York vs Orlando

• Noche del 24 Nov | 01:00 | LA Clippers vs Cleveland

• Noche del 25 Nov | 01:00 | Cleveland vs Toronto

• Noche del 26 Nov | 03:30 | Houston vs Phoenix

• Noche del 26 Nov | 02:00 | Orlando vs Philadelphia

• Noche del 26 Nov | 04:30 | LA Clippers vs L.A. Lakers

• Noche del 26 Nov | 23:00 | Detroit vs Boston

• Noche del 28 Nov | 01:00 | Minnesota vs Oklahoma City

• Noche del 28 Nov | 03:00 | Houston vs Golden State

• Noche del 29 Nov | 23:00 | Boston vs Minnesota

• Noche del 01 Dic | 01:00 | San Antonio vs Minnesota