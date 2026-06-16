Así será la celebración de campeones de los Knicks por las calles de nueva Nueva York: horarios, recorrido e iluminación de edificios emblemáticos

Los Knicks celebrarán el próximo 18 de junio, por las calles de Nueva York, su desfile como campeones de la NBA. Será la primera vez que lo hagan tras proclamarse campeones en las Finales ante los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

El equipo de la Gran Manzana recorrerá las calles neoyorquinas para que los aficionados de los Knicks puedan celebrar junto a sus jugadores un título que llevaban esperando desde hace más de 53 años.

Los Knicks, campeones de la NBA / ADAM DAVIS

El primero de la historia

Será el primer desfile de este tipo en la historia de los Knicks, una franquicia que conquistó sus anteriores títulos en 1970 y 1973, pero que nunca había celebrado un campeonato con la tradicional lluvia de papel y confeti sobre Broadway.

Además del desfile, el Ayuntamiento de Nueva York y varios edificios municipales se iluminarán de azul y naranja la noche del jueves. Entre ellos estarán el David N. Dinkins Manhattan Municipal Building y el Brooklyn Borough Hall, aunque la ciudad no descarta sumar más edificios a la celebración.

Recorrido del desfile

La celebración arrancará a las 10:00 de la mañana, hora local —las 16:00 en la España peninsular—, en la zona de Battery Park. Desde allí, la comitiva avanzará hacia el norte por Broadway, atravesando el célebre Canyon of Heroes, el corredor de rascacielos del Bajo Manhattan reservado para las grandes gestas de la ciudad.

El recorrido concluirá en las inmediaciones del Ayuntamiento de Nueva York, donde el alcalde Zohran Kwame Mamdani encabezará una ceremonia en City Hall Plaza y entregará las llaves de la ciudad a los campeones.

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Seguimiento del desfile

La opción más probable será seguir las emisiones digitales de medios neoyorquinos, como NBC New York 24/7, además de la cobertura de NBA.com, la aplicación oficial de la NBA y los canales oficiales de los Knicks en redes sociales. La recomendación para los aficionados españoles es comprobar, el mismo jueves, la disponibilidad territorial de cada señal.