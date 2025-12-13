Semifinales de la Emirates NBA Cup: duelos, horario y dónde ver

Esta próxima madrugada se disputarán las dos semifinales correspondientes a la tercera edición de la Emirates NBA Cup. Los duelos, divididos por conferencias, enfrentarán a Knicks y Orlando Magic por un lado, y a San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder por otro. Ambas semifinales se celebrarán en Las Vegas por tercer año consecutivo.

Tras la eliminación de los Lakers a manos de los Spurs en los cuartos de final, habrá un nuevo campeón, que se sumará a la franquicia de Los Ángeles y a los Bucks como ganadores del ‘In-Season Tournament’. Los únicos que saben lo que es disputar una final de la NBA Cup son los Thunder: Oklahoma City cayó la temporada pasada en la final ante Milwaukee por 81-97. Los Bucks superaron a OKC gracias a la efímera dupla que formaron Damian Lillard y Giannis Antetokounmpo. Entre ambos sumaron 49 de los 97 puntos anotados por el conjunto de Wisconsin.

Dos duelos con muchos alicientes

En el duelo que enfrenta a los dos equipos del Este, se miden dos de los conjuntos en mejor forma de la conferencia. Los Knicks, segundos en la clasificación, llegan con una gran dinámica de cuatro victorias consecutivas y con el objetivo de dar caza a los Pistons en el primer puesto del Este. Los Magic, por su parte, son quintos y se plantaron en semifinales tras superar a los Heat por 117-108. Es la cuarta vez que ambos equipos se enfrentan esta temporada y, de momento, Orlando domina el ‘average’ ante los de la Gran Manzana con un balance de 2-1.

Por su parte, Spurs y Thunder se miden en un duelo entre dos de los mejores equipos del Oeste. OKC sigue haciendo historia: con su última victoria ante los Suns, no solo selló su billete a las semifinales de la NBA Cup, sino que además los Thunder igualaron el mejor arranque liguero de la historia, el que firmaron los Warriors en 2016 con aquel increíble 24-1. Esta madrugada, Oklahoma tendrá delante a unos Spurs que contarán con Victor Wembanyama y que esperan poner punto y final a una racha ganadora de 16 victorias consecutivas.

Horario y dónde ver los partidos

Los dos duelos se disputarán esta próxima madrugada, del sábado 13 al domingo 14, en Las Vegas. El primer partido arrancará a las 23:30 h (hora española), con el duelo entre Knicks y Magic. Por su parte, el enfrentamiento entre OKC y Spurs comenzará a las 3:00 h de la madrugada (hora española). Ambos encuentros podrán seguirse a través de Amazon Prime y también mediante el NBA League Pass.