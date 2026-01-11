Schroder suspendido tres partidos... ¡Por intentar agredir a Doncic!

Dennis Schröder ha construido una carrera de “trotamundos” en la NBA. Desde su llegada a la liga ha pasado por Hawks, Thunder, Lakers, Celtics, Rockets, Raptors, Nets, Warriors y Pistons, antes de recalar en Sacramento el pasado julio. Ahora, su nombre vuelve al centro de la actualidad por motivos extradeportivos.

Schroder, junto a Malik Monk, en un partido de los Kings / Scott Marshall / AP

En un comunicado oficial, la NBA anunció la sanción al jugador de los Sacramento Kings: "El escolta de los Sacramento Kings, Dennis Schröder, ha sido suspendido tres partidos sin sueldo por encararse con otro jugador e intentar golpearlo". El episodio se produjo después de la derrota de Sacramento 125-101 ante Los Angeles Lakers el 28 de diciembre en el Crypto.com Arena.

El propio comunicado precisa que el incidente ocurrió aproximadamente 40 minutos después de que finalizara el partido, cuando Schröder “buscó” al otro jugador en un pasillo del pabellón e inició la confrontación.

El rival señalado: Luka Doncic

Aunque la NBA no identificó al jugador implicado, el periodista Chris Haynes informó que Schröder habría ido a buscar a Luka Doncic. De acuerdo con esa versión, la situación habría escalado hasta el punto de que el alemán “intentó golpear” a Doncic tras el encuentro, prolongando fuera de la cancha la tensión entre los dos jugadores. La liga, por su parte, se limitó a sostener la sanción en el intento de confrontación y agresión, sin añadir nombres propios.

Schröder comenzará a cumplir la suspensión en el Golden 1 Center, cuando los Kings reciban a los Houston Rockets el domingo, y será elegible para regresar el 16 de enero. El castigo abarca también el duelo de la próxima madrugada del martes 13 frente a los Lakers, lo que elimina cualquier posibilidad de un cara a cara inmediato entre los dos jugadores tras el incidente.