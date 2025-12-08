Santi Aldama sigue creciendo en la NBA con otra exhibición

Santi Aldama no es el jugador más mediático en España. Aun así, se está consolidando como uno de los mejores sextos hombres de toda la NBA. En el último partido de los Memphis Grizzlies, lideró a la franquicia con un recital anotador y reboteador. Debido a las lesiones de las máximas estrellas de la franquicia, el canario ha aparecido como una solución de garantías.

En el duelo ante Portland Trail Blazers, su presencia en pista era imprescindible para la mejora del equipo, con un +33 con él en juego. Acabó el encuentro firmando una actuación de 22 puntos y 7 rebotes, siendo el máximo anotador del partido. Todo ello 'aprovechando' las lesiones de algunos de sus compañeros, como Ja Morant o Scotty Pippen Jr.

Santi Aldama, durante el duelo ante los Portland Trail Blazers / Associated Press/LaPresse

Tras un espantoso mes de noviembre, con nueve derrotas en los diez primeros partidos, la mayor presencia de Aldama en el quinteto ha coincidido con la mejor versión de los Grizzlies. Desde entonces, la racha ha dado un giro de 180 grados y está impregnada de victorias. Concretamente, siete en los nueve últimos encuentros, situando a Memphis en la novena posición de la Conferencia Oeste.

"Me siento bien, habían sido un par de días duros pero mientras ganemos todo está bien", comentaba después del encuentro el interior español. Durante todo el mes de noviembre, Aldama cerró los partidos con al menos diez puntos en su casillero y más de 20 minutos en pista. A pesar de considerarse un sexto hombre cuando todos los jugadores están sanos, es una pieza fundamental en Memphis.

Durante el duelo ante los Trail Blazers de Splitter, incluso se permitió el lujo de hacer un mate digno de un 'All-Star', machacando el aro de espaldas. "No lo había vuelto a hacer desde la temporada pasada, así que tuve un poco de tiempo, tuve que añadirlo", reconoció Santi. Es la segunda mejor anotación del ala-pívot en lo que llevamos de NBA. La primera fue ante los Kings (29 puntos).

Aldama está destinado a ser una de las figuras más relevantes en la selección española de Chus Mateo. En el Eurobasket, fue capaz de liderar al equipo en algunos partidos, aunque no se le vio con ese carácter de otros jugadores históricos que tenían su mismo rol. De momento, Santi sigue creciendo en Memphis y consolidándose como un proyecto joven que no tiene techo en Estados Unidos.