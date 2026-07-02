Santi Aldama se junta con De Larrea en Dallas Mavericks

Santi Aldama cambia de aires en la NBA. El ala-pívot canario se convierte en el nuevo y flamante refuerzo de los Dallas Mavericks, abandonando la disciplina de unos Memphis Grizzlies que han decidido mover ficha en el mercado norteamericano.

El movimiento sitúa al talentoso jugador español en un ecosistema claramente competitivo, donde compartirá vestuario con grandes estrellas de la liga y con su compatriota Sergio De Larrea, seleccionado recientemente en la posición número 25 del último draft.

Los detalles del acuerdo entre franquicias

Los Memphis Grizzlies alcanzaron un acuerdo definitivo este miércoles para enviar al internacional español a los Dallas Mavericks a cambio del joven base AJ Johnson, en una operación que reestructura el futuro a corto y largo plazo de ambas organizaciones.

Para certificar la llegada de Aldama, la franquicia de Texas no solo se desprendió de Johnson, sino que también aceptó enviar a Memphis una elección de primera ronda del draft de 2030 (vía Golden State) junto a dos elecciones de segunda ronda, según informaron fuentes de la cadena ESPN.

El impacto de Santi Aldama y su nuevo destino

A sus 25 años, el interior canario cierra una etapa de maduración muy positiva en Tennessee, donde en la última temporada firmó unos notables promedios de 14 puntos y 6,7 rebotes por encuentro, consolidándose como un activo muy valioso gracias a su versatilidad y su tiro exterior.

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Aldama desembarcó en el baloncesto estadounidense en el año 2021 de la mano de los Grizzlies, equipo en el que ha militado durante toda su trayectoria profesional en la NBA antes de este definitivo traspaso rumbo a Dallas