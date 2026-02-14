Baloncesto
Santi Aldama entra en la vicepresidencia del sindicato de jugadores de la NBA
El canario vive su quinta temporada en la liga y su mandato inicial es de tres años
EFE
Santi Aldama, de los Memphis Grizzlies, asumió una de las vicepresidencias de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA, en inglés), el sindicato de jugadores de la NBA.
Aldama, que está en su quinta temporada en la NBA, tendrá un mandato inicial de tres años.
El sindicato de jugadores de la NBA está presidido ahora mismo por Fred VanVleet, de los Houston Rockets.
El vicepresidente primero es Grant Williams (Charlotte Hornets) y el secretario y tesorero es Mason Plumlee, también de los Hornets.
Aldama entra a la ejecutiva en una de las seis vicepresidencias; las otras las ocupan Jaylen Brown (Boston Celtics), Karl-Anthony Towns (New York Knicks), Gabe Vincent (Atlanta Hawks), Garrett Temple (Toronto Raptors) y Trey Murphy (New Orleans Pelicans).
Murphy, como Aldama, también fue nombrado como nuevo miembro de la ejecutiva de la NBPA.
