Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Luis Enrique DembéléTer Stegen lesiónFernando AlonsoComunicado CTANeymarGesto Simeone LaminePolémica Atlético - BarcelonaVuelta Barcelona - AtléticoFinal Copa del ReyVuelta a MurciaEvenepoel PogacarIturraldeSanción AthleticFase liga Nations LeagueFechas Nations LeagueCuadro Champions FemeninaRafa NadalLamine YamalMíchelAntonio LobatoFeliciano LópezElecciones presidente BarçaLEC VersusAll Star NBA 2026Ley alquileresCalendario F1Ferran AdriaFermínEl HormigueroSarah Santaolalla Pablo Motos
instagramlinkedin

Baloncesto

Santi Aldama entra en la vicepresidencia del sindicato de jugadores de la NBA

El canario vive su quinta temporada en la liga y su mandato inicial es de tres años

Santi Aldama, con los Memphis Grizzlies

Santi Aldama, con los Memphis Grizzlies / Brandon Dill

EFE

Santi Aldama, de los Memphis Grizzlies, asumió una de las vicepresidencias de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA, en inglés), el sindicato de jugadores de la NBA.

Aldama, que está en su quinta temporada en la NBA, tendrá un mandato inicial de tres años.

El sindicato de jugadores de la NBA está presidido ahora mismo por Fred VanVleet, de los Houston Rockets.

Santi Aldama, en un partido de la NBA

Santi Aldama, en un partido de la NBA / EP

El vicepresidente primero es Grant Williams (Charlotte Hornets) y el secretario y tesorero es Mason Plumlee, también de los Hornets.

Aldama entra a la ejecutiva en una de las seis vicepresidencias; las otras las ocupan Jaylen Brown (Boston Celtics), Karl-Anthony Towns (New York Knicks), Gabe Vincent (Atlanta Hawks), Garrett Temple (Toronto Raptors) y Trey Murphy (New Orleans Pelicans).

Noticias relacionadas y más

Murphy, como Aldama, también fue nombrado como nuevo miembro de la ejecutiva de la NBPA.

TEMAS