San Antonio Spurs y New Orleans Pelicans disputarán los dos partidos de la NBA en Europa en 2027

La NBA volverá a apostar por Europa en 2027 con dos partidos de temporada regular entre los New Orleans Pelicans y los San Antonio Spurs, que se disputarán en París y Mánchester. La liga anunció que el primer encuentro tendrá lugar el jueves 14 de enero de 2027 en el Accor Arena de la capital francesa, mientras que el segundo se jugará el domingo 17 de enero en el Co-op Live de la ciudad inglesa.

Estos duelos forman parte del calendario plurianual de la NBA para reforzar su presencia en Europa. El partido de París, presentado por Tissot, será el decimosexto encuentro con presencia de un equipo NBA en Francia desde 1991 y el sexto de temporada regular en la ciudad. Por su parte, el choque de Mánchester supondrá el primer partido de temporada regular de la NBA en la ciudad y el segundo encuentro NBA que acogerá.

Desde la liga destacan que esta iniciativa responde al creciente interés por el baloncesto en el continente. George Aivazoglou, director general de la NBA para Europa y Oriente Medio, subrayó que jugar en París y Mánchester refleja el fuerte impulso del baloncesto en Francia, Reino Unido y el resto de Europa.

Para los Pelicans, será una oportunidad de proyectar internacionalmente tanto a la franquicia como a la ciudad de Nueva Orleans. Joe Dumars, vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto del equipo, señaló que estos partidos permitirán mostrar su equipo, cultura y comunidad ante una audiencia global.

Los Spurs también afrontan la cita como un momento especial. Su CEO, RC Buford, calificó como “un honor increíble” regresar a Francia y disputar el primer partido de la franquicia en Inglaterra. El equipo texano contará con una gran atracción para el público europeo: Victor Wembanyama, estrella francesa de la NBA y referente de la nueva generación.

Además de los encuentros, la NBA organizará actividades comunitarias, clínicas de baloncesto juvenil, programas de formación para entrenadores y árbitros, y experiencias interactivas para aficionados. La liga busca así que la visita tenga impacto más allá de la pista.

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La venta de entradas y los detalles adicionales se anunciarán próximamente. Los aficionados ya pueden registrar su interés a través de las páginas oficiales de la NBA para París y Mánchester.