La ruptura entre Kevin Durant y Russell Westbrook que marcó la carrera de ambos: "En la pista no tengo amigos"

Durante años, Russell Westbrook y Kevin Durant fueron mucho más que simples compañeros de equipo. Crecieron juntos en Oklahoma, pasaron por derrotas durísimas, protagonizaron noches inolvidables y compartieron el objetivo de llevar a una franquicia todavía joven hasta la cima de la NBA. Durant fue, probablemente, una de las personas más cercanas que Westbrook encontró durante sus primeros años en la liga. Por eso, cuando decidió marcharse en 2016, el golpe tuvo una dimensión que iba mucho más allá de lo deportivo.

Todo llegó después de una derrota especialmente dolorosa. Oklahoma City había puesto contra las cuerdas a Golden State en las Finales del Oeste y llegó a dominar la serie por 3-1. Sin embargo, los Warriors remontaron y terminaron imponiéndose por 4-3. Apenas unas semanas después, Durant eligió precisamente a Golden State como su nuevo equipo, buscando el anillo que se le había resistido hasta entonces.

Westbrook y Durant en el partido de su reencuentro / NBA

El fin de una hermandad

Westbrook se enteró de la decisión prácticamente al mismo tiempo que el resto del mundo, algo que no le sentó nada bien. Después de ocho temporadas juntos, Durant había tomado la decisión más importante de su carrera sin que Russ supiera realmente lo que estaba a punto de ocurrir. A partir de ahí, la relación entre ambos cambió por completo.

Después llegaron los gestos y las indirectas por parte del base de los Thunder. Westbrook publicó una fotografía de unos cupcakes que muchos interpretaron como un mensaje dirigido a Durant. El exjugador de los Thunder, Kendrick Perkins, llamaba "cupcakes" de broma a sus compañeros cuando los veía actuar de forma blanda o poco competitiva en los entrenamientos. La foto de Westbrook era entonces una clara indirecta hacia Durant por abandonar el barco de Oklahoma tras aquella dolorosa derrota ante los Warriors.

También aparecieron las respuestas cortantes ante los periodistas cuando ambos jugadores eran preguntados por su relación y, cuando Thunder y Warriors se enfrentaban, los partidos empezaron a tener una tensión que antes no existía.

En el regreso de Durant a Oklahoma City por ejemplo, Westbrook le soltó un desafiante "Voy a por ti" en plena pista. Meses más tarde, en otro partido entre ambos equipos, acabaron cara a cara después de un encontronazo. Tras aquel partido, Russ dejó una frase que reflejaba perfectamente su actitud en ese momento: "En la pista no tengo amigos. Mi único amigo es el balón".

En medio de toda aquella tensión hubo también una escena inesperada. En el All-Star de 2017, apenas unos meses después de la salida de Durant, los dos volvieron a compartir equipo por primera vez desde la ruptura. Había mucha expectación alrededor de cualquier interacción entre ellos y finalmente llegó una de las imágenes de la noche: Durant asistió a Westbrook para un alley-oop y el banquillo del Oeste celebró la jugada entre risas.

Durante unos segundos pareció que volvían a ser aquella pareja que había marcado una época en Oklahoma City. Fue solo un pequeño paréntesis. Fuera del ambiente relajado del All-Star, su relación seguía estando muy lejos de la que habían tenido años atrás.

La explosión de Russ

Sin embargo, a la larga, el adiós de KD de los Thunder supuso un punto de inflexión para el base. Westbrook utilizó todo lo ocurrido como motivación. En su primera temporada sin Durant firmó uno de los mejores años de su carrera y terminó conquistando el MVP de 2017.

La salida de KD coincidió con la versión más explosiva, competitiva y desafiante de Westbrook. Aquella misma temporada logró un hito histórico al superar Oscar Robertson como el jugador con más triples-dobles en una temporada con un total de 42 y promediando un triple-doble durante toda la campaña (31,6 puntos, 10,7 rebotes y 10,4 asistencias por partido).

Westbrook con el título de MVP en el año 2017 / NBA

Con el paso de los años, aquella tensión empezó a desaparecer. En los playoffs de 2023 volvieron a encontrarse como rivales, pero el ambiente ya era completamente diferente. Al terminar uno de los partidos intercambiaron un apretón de manos y unas palabras. Westbrook ya había dicho públicamente que no tenía ningún problema con Durant, mientras que KD también había defendido a su antiguo compañero frente a algunas de las críticas recibidas.

Tras el anuncio de la retirada de Westbrook, Durant volvió a recordar aquellos años juntos. Habló de entrenamientos, viajes, discusiones y de todo lo que habían vivido durante casi una década compartiendo vestuario en una publicación en su cuenta de 'X'. Sus palabras dejaron claro que el conflicto que había comenzado en 2016 pertenecía ya al pasado.

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La ruptura con Durant terminó siendo uno de los capítulos más personales de la carrera de Westbrook. La relación entre ambos jugadores no siempre fue la mejor. Sin embargo, el respeto entre ellos es enorme. Nadie podrá dudar nunca en Oklahoma de que la pareja Westbrook-Durant fue una de las mejores de la historia de la franquicia y que, pese a no haber logrado aquel ansiado título, su legado será eterno.