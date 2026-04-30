Los Rockets sueñan con lo imposible ante los Lakers

Los Houston Rockets, todavía sin Kevin Durant, sellaron este miércoles un trascendental triunfo por 99-93 en el campo de Los Ángeles Lakers y recortaron del 0-3 al 2-3 en la serie de primera ronda de los 'playoffs' del Oeste de la NBA para forzar el sexto encuentro y aferrarse a una remontada nunca vista en la historia de la liga. Ningún equipo ha conseguido remontar un 0-3 adverso en una serie de 'playoffs' de la NBA en 160 precedentes, pero los Rockets no tiraron la toalla en esta eliminatoria pese a la baja prolongada de Durant por su esguince en el tobillo izquierdo.

Cuatro equipos consiguieron igualar un 0-3 en una serie, pero siempre cayeron en el séptimo. Los últimos en hacerlo fueron los Boston Celtics, en 2023 contra los Miami Heat en las finales del Este. El sexto partido se disputará el viernes en Houston, mientras que el potencial séptimo se disputaría el domingo en la Crypto.com Arena angelina.

Jabari Smith lideró ofensivamente a los Rockets con 22 puntos y el turco Alperen Sengun disputó un partido sólido con catorce puntos, nueve rebotes y ocho asistencias. Amen Thompson también se lució con quince puntos, siete rebotes, cuatro asistencias y cuatro valiosos robos.

LeBron, 500 robos en 'playoffs'

Los Lakers siguieron sin poder contar con Luka Doncic por su lesión en los isquiotibiales y no les bastó con recuperar a Austin Reaves tras casi un mes de baja por un percance en los oblicuos. LeBron James, de 41 años, lideró a los angelinos con 25 puntos, pese a atragantarse con el triple (0 de 6), y se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en romper la barrera de los 500 robos en 'playoffs'.

Reaves aportó 22 puntos saliendo del banquillo y Deandre Ayton sostuvo en la pintura a los angelinos con un doble doble de 18 puntos y 17 rebotes, diez de ellos ofensivos. Sin embargo, su enorme desempeño no fue suficiente para evitar la derrota. En una Crypto.com Arena repleta de estrellas y famosos, los Lakers arrancaron de la mejor manera y tuvieron once puntos de ventaja en el primer cuarto, pero poco a poco los Rockets construyeron su remontada.

Seis triples y un segundo cuarto de 30-19 permitió a los texanos dar la vuelta al marcador y llevarse una ventaja de cuatro puntos a los vestuarios (51-47). Tari Eason y Jabari Smith enseñaron el camino con diez puntos cada uno a unos Rockets que tiraron con un 50 de acierto. Alcanzaron dobles dígitos de ventaja en el tercer cuarto y contuvieron ofensivamente a unos Lakers que estuvieron abajo 82-69 al principio del cuarto segmento.

A pesar de eso, los Lakers no dejaron de luchar y Deandre Ayton dio una aportación clave en la pintura, al capturar una larga serie de rebotes ofensivos que permitieron a los angelinos colocarse a solo tres puntos en el último minuto. Rozaron la remontada, pero los Rockets no fallaron desde la línea de libres en el juego de faltas finales y defendieron una victoria que les mantiene con vida en esta postemporada.

Los Pistons alargan la serie ante Magic

Los Detroit Pistons, al borde de la eliminación, se impusieron este miércoles a los Orlando Magic por 116-109, recortaron a 3-2 su desventaja en la serie y forzaron un sexto partido en Florida. Cade Cunningham y Paolo Banchero protagonizaron un duelo épico, con 45 puntos cada uno. Los Pistons, primeros del Este, se han topado en primera ronda con un rival que entró como último clasificado al 'playoff', pero que parece tenerles tomada la medida, con un estilo de juego duro y defensivo muy parecido al suyo.

Cunningham y compañía salieron con todo, dispuestos a superar la dureza física de los Magic y decididos a evitar la humillación de caer eliminados en casa a las primeras de cambio, resistiéndose a morir. Dominaron el partido de la primera a la última posesión, pero no fue un duelo nada plácido. Cada vez que los Pistons se escapaban, los Magic encontraban respuesta y apretaban el marcador.

Los Pistons se pusieron con un +17 en el segundo cuarto, pero el resultado al descanso era solo de 66-60. Al arrancar el segundo tiempo los Magic se pusieron a una posesión (71-69) y tuvieron varias oportunidades para empatar o incluso ponerse arriba, pero finalmente Tobias Harris y Duncan Robinson con un triple dieron un respiro a Detroit. En el último cuarto, los Pistons habían vuelto a amasar un margen de +15, pero Banchero, con cuatro triples en pocos minutos, puso a Orlando a tres (112-109) a 1:09 del final.

De nuevo, los Magic no pudieron coronar la cima de la remontada y Cunningham volvió a extender la ventaja de unos Pistons que no se dejarían asustar más. "Competimos mejor nivel cuando tenemos la espalda contra la pared. Sabemos que ahora nos espera una batalla cuesta arriba. Nos hemos metido en un buen lío, pero hoy hemos hecho lo que teníamos que hacer. Estamos listos para volver a Orlando. Hay que ganar allí", dijo Cunningham al finalizar el partido.

Además de sus 45 puntos, Harris anotó 23 y Robinson y Jalen Duren 12 cada uno, mientras que Ausar Thompson brilló en trabajo sucio con 15 rebotes y cinco robos. Para los Magic, Anthony Black sumó sus 19 puntos a los 45 de Banchero, mientras que Desmond Bane contribuyó con 18. La serie regresa ahora a Orlando para la disputa del sexto partido este próximo viernes. Los Magic buscarán culminar el golpe de los 'playoff', mientras que los Pistons intentarán una hazaña que solo se ha logrado 13 veces en 298 ocasiones: remontar un 3-1 en contra.

Los Cavaliers sufren, pero se ponen 3-2 ante los Raptors

Los Cleveland Cavaliers derrotaron este miércoles por 125-120 a los Toronto Raptors, pese a ir por detrás durante la mayor parte del partido, y volvieron a adelantarse 3-2 en la serie. Los Cavaliers se pusieron por delante a 10:21 del final con un triple de Evan Mobley tras haber ido a remolque desde antes del descanso, con una desventaja máxima de 12 puntos en el tercer cuarto.

Mobley terminó con 23 puntos, los mismos que James Harden, y ambos añadieron 9 rebotes a su estadística. Donovan Mitchell y Dennis Schröder firmaron 19 puntos cada uno. Para los Raptors, RJ Barrett completó 25 puntos y 12 rebotes, mientras que Scottie Barnes se quedó cerca del triple-doble con 17 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias. Ja’Kobe Walter aportó 20 puntos y Jamal Shead sumó 18.

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La serie regresa a Toronto para la disputa del sexto partido este próximo viernes. Los Raptors buscarán igualar de nuevo la serie, aunque un hipotético séptimo encuentro se jugaría en Cleveland, donde nunca han ganado en 'playoff' y acumulan nueve derrotas. Todas las eliminatorias de primera ronda del Este están abocadas al sexto partido, con 3-2 en el global En el Oeste, en cambio, Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs ya esperan a sus rivales en semifinales.