Rising Stars Challenge 2026: Participantes, horario y dónde ver

El Rising Stars Challenge vuelve a ser el primer gran “chispazo” del fin de semana: da el pistoletazo de salida al All-Star 2026 y lo hace con una fórmula que ya es marca de la casa, rápida, a marcador objetivo y con tres partidos seguidos en el Intuit Dome (Inglewood, Los Ángeles). La NBA lo vende como el escaparate perfecto para asomarse al futuro inmediato: rookies, sophomores y un combinado de la G League peleando por algo más que highlights.

Cómo es el formato (y por qué engancha)

El evento se juega como un mini-torneo de cuatro equipos: dos semifinales y una final. La gracia está en que no hay reloj “eterno”: las semifinales se deciden cuando un equipo llega (o supera) los 40 puntos, y la final se gana al llegar (o superar) los 25. Resultado: posesiones con urgencia, defensas algo más serias y menos tiempo para especular.

Participantes: plantillas oficiales (con equipo)

Las tres escuadras NBA fueron “drafteadas” por Carmelo Anthony, Tracy McGrady y Vince Carter, mientras que Austin Rivers dirige al bloque G League.

Team Melo (Carmelo Anthony) reúne a Reed Sheppard (Houston Rockets), Stephon Castle (San Antonio Spurs), Dylan Harper (San Antonio Spurs), Jeremiah Fears (New Orleans Pelicans), Donovan Clingan (Portland Trail Blazers), Collin Murray-Boyles (Toronto Raptors) y Ace Bailey (Utah Jazz). Además, Cooper Flagg (Dallas Mavericks) figuraba en el grupo, pero no jugará por lesión.

Team T-Mac (Tracy McGrady) presenta a Kon Knueppel (Charlotte Hornets), Kel’el Ware (Miami Heat), Tre Johnson (Washington Wizards), Jaylon Tyson (Cleveland Cavaliers), Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks), Cam Spencer (Memphis Grizzlies) y Bub Carrington (Washington Wizards). En el parte médico, Alex Sarr (Washington Wizards) y Ajay Mitchell (Oklahoma City Thunder) aparecen como bajas (no juegan).

Team Vince (Vince Carter) mezcla nombres muy seguidos en EE. UU. y perfiles ya hechos para producir: VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers), Derik Queen (New Orleans Pelicans), Kyshawn George (Washington Wizards), Matas Buzelis (Chicago Bulls), Egor Dëmin (Brooklyn Nets), Cedric Coward (Memphis Grizzlies) y Jaylen Wells (Memphis Grizzlies).

Y el punto diferencial lo pone Team Austin (Austin Rivers), el equipo G League, con Sean East II (Austin Spurs), Ron Harper Jr. (Boston Celtics), Yanic Konan Niederhäuser (LA Clippers), Alijah Martin (Toronto Raptors), Tristen Newton (Houston Rockets), Yang Hansen (Portland Trail Blazers) y Jahmir Young (Miami Heat), que entra a última hora como reemplazo. Aquí hay una pequeña historia dentro de la historia: la NBA anunció primero que Mac McClung (Chicago Bulls) sustituía al lesionado David Jones-Garcia (San Antonio Spurs), pero después confirmó otra baja y que Jahmir Young reemplazaba a McClung.

Horario en España (hora peninsular)

El Rising Stars se juega en la noche del viernes 13 al sábado 14 de febrero para España. Según el horario oficial de la NBA, el primer partido (Team Melo vs Team Austin) arranca a las 03:00, el segundo (Team Vince vs Team T-Mac) a las 03:55 y la final del torneo a las 04:35. Después, para quien quiera seguir con baloncesto sin pausa, el HBCU Classic va a las 05:00.

Dónde ver en España

En España, la forma más “universal” de verlo suele ser NBA League Pass (plataforma oficial). Y, si sigues el All-Star por operador/plataforma, varias guías españolas encuadran el fin de semana (incluido Rising Stars) dentro de la cobertura en DAZN y también a través de algunos paquetes de TV de pago como Movistar Plus+ / Orange TV (según disponibilidad del paquete)