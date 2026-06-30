El ‘Rey’ cambia de trono: LeBron James no seguirá en los Lakers

LeBron James seguirá haciendo historia en la NBA, pero ya no lo hará con la camiseta de Los Angeles Lakers. El máximo anotador de todos los tiempos ha decidido disputar una inédita 24ª temporada en la liga, aunque lejos de la franquicia en la que ha jugado los últimos ocho años y con la que conquistó el anillo de 2020 en la burbuja de Orlando.

Según adelantó ESPN, el entorno del jugador ya ha comunicado a los Lakers que LeBron continuará su carrera en otro equipo la próxima temporada. La decisión pone fin a su etapa más larga en una misma franquicia (Cleveland, Miami y Lakers) y abre uno de los grandes culebrones del mercado. A punto de cumplir 42 años en diciembre, el ‘Rey’ no se retira: quiere seguir compitiendo y buscará un proyecto con aspiraciones inmediatas.

ADIÓS A LA ERA LUKA - LEBRON

Su salida llega después de una temporada muy particular en Los Ángeles. Con Luka Doncic como nuevo centro del proyecto angelino y Austin Reaves ganando protagonismo, LeBron aceptó por primera vez un papel más secundario dentro del equipo. Pasó a ser, por momentos, la tercera opción ofensiva de los Lakers, una situación inédita en una carrera marcada por el control absoluto de sus equipos. Aun así, volvió a demostrar una longevidad extraordinaria.

LeBron James y Luka Doncic, con Los Angeles Lakers / EFE

James terminó el curso con 20,9 puntos, 7,2 asistencias y 6,1 rebotes por partido, manteniendo una racha casi impensable: 23 temporadas consecutivas por encima de los 20 puntos de media. Incluso en el tramo final, con los Lakers golpeados por las lesiones de Doncic y Reaves, volvió a asumir galones. Los angelinos aseguraron el cuarto puesto del Oeste y eliminaron a Houston en primera ronda antes de caer ante Oklahoma City. En el último partido de la temporada, LeBron firmó 24 puntos y 12 rebotes.

Los Lakers ya miran al futuro alrededor de Doncic, mientras LeBron quiere que cada una de las temporadas que le quedan tenga sentido competitivo inmediato. A estas alturas de su carrera, no parece dispuesto a vivir un año de transición ni a ocupar un papel simbólico dentro de un proyecto que ya piensa en otra era.

LA OPCIÓN DE LOS WARRIORS

Ahí aparece el nombre que sobrevuela toda la NBA: Golden State Warriors. La posibilidad de ver juntos a LeBron James y Stephen Curry, rivales en cuatro Finales consecutivas entre Cavaliers y Warriors, convertiría cualquier operación en uno de los movimientos más mediáticos de la historia reciente de la liga. Lo que durante años fue una rivalidad de época podría transformarse ahora en una alianza final, tan improbable como atractiva.

El Stephen Curry - LeBron James en los Warrios, más cerca que nunca / EFE

Los movimientos de Golden State alimentan esa posibilidad. Draymond Green renunció a su opción de jugador de casi 28 millones de dólares y la franquicia estudia fórmulas para reforzarse de forma inmediata. El propio Mike Dunleavy, general manager de los Warriors, ya dejó entrever antes del Draft que el equipo estaba dispuesto a valorar operaciones que le hicieran mejor, incluso aunque eso supusiera hacerse más veterano. También se ha vinculado a Anthony Davis con una posible operación, lo que abriría la puerta a reunir a varias leyendas en San Francisco.

El riesgo, claro, sería evidente. Curry, LeBron, Draymond y Davis formarían un núcleo de enorme impacto mediático, pero también cargado de años, desgaste físico y dudas sobre su resistencia en una temporada completa. La NBA moderna castiga la falta de piernas, especialmente en unos playoffs cada vez más exigentes. Aun así, solo imaginar a LeBron y Curry compartiendo pista ya basta para colocar a los Warriors en el centro del mercado.

LLEGÓ A UNOS LAKERS QUE ERAN UN SOLAR

Para los Lakers, el adiós de LeBron supone el cierre definitivo de una etapa. Su legado en Los Ángeles queda marcado por un anillo, varias noches históricas, como aquella en la que superó el récord de anotación de Kareem Abdul-Jabbar, y el capítulo emocional de haber compartido vestuario con su hijo Bronny, un sueño que tenía en mente desde que aterrizó en LA allá por 2018.

Bronny y Lebron James, en un partido con los Lakers / Associated Press/LaPresse / LAP

Por aquel entonces, la franquicia angelina deambulaba por la Conferencia Oeste tras años de fracasos y decisiones cuestionables en el draft. Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Brandon Ingram y Josh Hart no fueron suficiente ayuda para un LeBron que acabó pidiendo grandes nombres que lo acompañaran en playoffs.

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Ahí fue cuando apareció el traspaso por Anthony Davis, con el que el ‘Rey’ formó una temible pareja que acabaría conquistando el anillo de 2020, en aquella temporada interrumpida por el coronavirus y reanudada en la burbuja de Orlando. Los Lakers se coronaron en las Finales ante los Heat de Jimmy Butler y Bam Adebayo.