Renovación cerrada: los Nets reafirman su apuesta por Jordi Fernández

Los Nets son un equipo en construcción y, para ello, necesitan tiempo. Es por eso que han decidido apostar por la continuidad de Jordi Fernández al frente del proyecto. Una gran noticia para el baloncesto español, que seguirá contando con un representante en los banquillos de la mejor liga del mundo.

Ayer por la tarde, el periodista Shams Charania adelantó la noticia en sus redes, donde comentaba que la franquicia de Brooklyn había decidido seguir apostando por el técnico de Badalona, prolongando su etapa en los Nets con un contrato de larga duración. “Jordi es un líder extraordinario que, junto con su cuerpo técnico, dejó su sello en esta franquicia desde el momento en que llegó a Brooklyn”, dijo en un comunicado Sean Marks, general manager de los Brooklyn Nets.

Un proyecto en construcción

El técnico llegó en 2024 a los Nets como primer entrenador tras consolidarse en los banquillos de la NBA con roles secundaros en Sacramento, Denver y Cleveland, y desde su aterrizaje en Brooklyn ha tenido que gestionar un escenario complejo. En su primera campaña, los Nets se mantuvieron cerca del equilibrio de victorias hasta los movimientos del final del mercado de traspasos, que debilitaron notablemente la plantilla y desembocaron en una fuerte caída competitiva. Aun así, la organización valora su capacidad para sostener al vestuario en uno de los momentos más delicados del proceso.

Jordi Fernández ha llegado a lo más alto en la NBA después de años de trabajo / EFE

Esta temporada, se confirmó la dimensión del desafío. Brooklyn presentó la plantilla más joven de toda la NBA, con la mitad de sus jugadores por debajo de los 24 años y una presencia histórica de cinco novatos elegidos en primera ronda del draft de 2025. El balance de 20 victorias y 62 derrotas refleja las dificultades, pero también el contexto de un proyecto pensado a medio-largo plazo.

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El horizonte, sin embargo, invita al optimismo. Los Nets disponen de 13 elecciones de primera ronda en los próximos siete años, además de 19 segundas rondas y más de 30 millones de dólares de margen salarial para acudir al mercado. Con esa base, Brooklyn quiere convertir la paciencia en crecimiento y a Fernández en la figura que lidere su despegue en un equipo con muchas opciones de lograr un top-3 en el próximo Draft de la NBA.