NBA
El renacer de Ben Simmons
La estrella estadounidense que no jugó la temporada pasada para recuperarse de sus lesiones, trabaja con la selección australiana y con varios equipos de la NBA que ya le han echado el ojo en caso de volver
Ben Simmons vuelve a la ‘vida’ como jugador. El que fuera gran estrella de los Philadelphia 76ers en su primera etapa, elegido en el número uno del draft de 2016, ha decidido participar plenamente y sin restricciones en el mini campus dirigido por los jugadores australianos, que comienza este próximo lunes. Simmons tiene la intención de representar a su país en los Juegos Olímpicos de 2028 y, posiblemente, usar esta experiencia como trampolín para un nuevo contrato con la NBA.
Simmons, de 30 años, no jugó en la temporada 2025-26 de la NBA con la esperanza de recuperarse por completo de lesiones de espalda y otros problemas físicos que arrastraba. El cuatro veces All-Star jugó por última vez para Los Angeles Clippers, equipo con el que firmó en febrero de 2025 tras ser despedido por los Brooklyn Nets. Disputó 18 partidos de temporada regular con los Clippers, además de otros cinco en los playoffs.
Varios equipos de la NBA han mostrado interés en Simmons, quien está dispuesto a firmar un contrato mínimo. Fuentes cercanas al jugador indicaron que ya tiene una oferta no garantizada para participar en el mini campus de un equipo de la Conferencia Oeste.
Primero, con Australia
Simmons, originario de Melbourne, espera jugar con los 'Boomers'en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Jugó dos veces con Australia en el Campeonato FIBA Oceanía Masculino de 2013, cuando tenía 17 años, pero no participó en los siguientes tres Juegos Olímpicos a pesar de ser considerado un jugador prometedor.
Elegido en primer lugar del draft de 2016 y Novato del Año en 2018, Simmons fue seleccionado tres veces consecutivas para el All-Star (de 2019 a 2021), formó parte del tercer equipo All-NBA en 2020 y del primer equipo All-Defensive en 2020 y 2021.Sin embargo, las lesiones lastraron gravemente su carrera en la NBA, y no ha jugado más de 60 partidos en una temporada desde la 2018-19.
Ahora lo quiere intentar de nuevo, aunque primero se pondrá a prueba con Australia antes de tomar una decisión definitiva sobre su regreso a la NBA que posiblemente le dará una nueva oportunidad, aunque ahora mismo, su intención es recuperar su mejor nivel en su país.
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