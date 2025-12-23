Una remontada mágica 'Made in Hugo González'

Los Boston Celtics remontaron 20 puntos de desventaja en la segunda mitad contra los Indiana Pacers tras asfixiar en defensa a los actuales subcampeones de la NBA, en un partido en el que el español Hugo González acabó con 6 puntos y 11 rebotes.

El 'ex' del Real Madrid fue el jugador con más minutos en los Celtics con más de 36, incluidos los instantes finales del encuentro, en los que fue una figura clave para frenar a Paskal Siakam.

Además de una defensa prodigiosa, la victoria de los de verde no se entendería sin Jaylen Brown, que anotó 31 puntos -14 de ellos en el último cuarto-, y Derrick White, que aportó 19 puntos.

Brown ha anotado al menos 30 puntos en diez de los últimos once que ha jugado.

Siakam fue el reflejo de los Pacers en el encuentro al lograr 25 puntos, aunque 23 de ellos llegaron en los dos primeros cuartos. Andrew Nembhard aportó 20 tantos y 7 asistencias, mientras que Bennedict Mathurin sumó 16 puntos y 9 rebotes.

La segunda unidad de los de Indiana apenas contribuyó con 18 puntos, incluidas dos canastas en el último minuto cuando el encuentro ya estaba decidido.

Los Pacers se marcharon al descanso con 18 puntos de ventaja (43-61) después de firmar un 12 de 20 en triples ante la falta de reacción de los Celtics.

Hasta el final del encuentro, no obstante, solo volverían a anotar otra vez más desde el perímetro en otros 20 intentos.

Los Celtics hicieron el amago de remontar ya en el tercer cuarto, después de que los Pacers llegaran a incrementar la ventaja a 20 puntos gracias a una segunda unidad liderada en ataque por Anfernee Simons (11 puntos).

Cuatro puntos seguidos de Brown en los últimos segundos les acercaron a ocho puntos a su finalización (74-82).

Brown mantuvo la inercia en el cuarto periodo, y puso a los Celtics por delante en el marcador (85-84) por primera vez desde el segundo minuto de partido, tras una canasta muy trabajada en la pintura ante Siakam.

Los Pacers apenas anotaron dos canasta en juego hasta que restaban 4 minutos del último cuarto, aunque el marcador se mantenía igualado (91-91).

Pero un parcial de 10-0 para los Celtics, que abrió Brown con un triple al borde de la bocina de posesión acabó con las esperanzas de los visitantes, ahogados por la intensa defensa rival.

Los Celtics son actualmente terceros en la Conferencia Este con un balance de 18 victorias y 11 derrotas, y han ganado 8 de los 10 últimos partidos.

Los Pacers son, por el contrario, penúltimos en el Este con 6 triunfos y 23 partidos perdidos, incluidos los últimos 5, y están muy lejos de la imagen que ofrecieron el año pasado, cuando estuvieron a un partido de ganar la NBA.

Gilgeous-Alexander se hace centenario en la victoria de Thunder ante Grizzlies

Los Oklahoma City Thunder se rehicieron de su derrota el pasado viernes ante los Minnesota Timberwolves derrotando este lunes por 119-103 a los Memphis Grizzlies, en una noche en la que Shai Gilgeous-Alexander alcanzó 100 partidos consecutivos anotando al menos 20 puntos.

Solo Wilt Chamberlain, el hombre que suele estar en la cima de la mayoría de récords imposibles de la NBA, superó esa marca, cuando firmó 126 partidos consecutivos entre 1961 y 1963.

El actual MVP de la NBA lo logró además con una canasta marca de la casa, un tiro en suspensión desde el tiro libre tras un paso atrás que evitó que su defensor pudiera taponar su intento.

Shai Gilgeous-Alexander, con Cam Spencer / Associated Press/LaPresse / LAP

El escolta fue el máximo anotador de los Thunder con 31 puntos, y se quedó cerca del triple-doble al sumar 10 rebotes y 8 asistencias. Jalen Williams, con 20 anotaciones, fue la segunda arma en ataque de los campeones.

En los Grizzlies, la anotación estuvo más repartida, con seis jugadores alcanzando los dobles dígitos de anotación. Cedric Coward, con 16 puntos y 8 rebotes, y Kentavious Caldwell-Pope, con 16 puntos y un 5 de 6 en triples, fueron los que más anotaron.

El español Santi Aldama, que venía de batir su récord anotador en la NBA contra los Washington Wizards el pasado sábado, con 37 puntos, firmó una noche gris en la que se quedó en 9 puntos y 7 rebotes, con un 4 de 13 en el tiro.

El triunfo de los Thunder se fraguó en los minutos finales del segundo cuarto, tras un parcial de 18-9 cuando el marcador apenas reflejaba cuatro puntos de ventaja a falta de 5:09 minutos (49-45).

Los Grizzlies habían salido dominando de inicio el encuentro y llegaron a 5 puntos por delante con el 9-14, pero los locales respondieron y pronto igualaron el partido.

Los de Memphis amenazaron con la remontada en el último periodo, cuando Caldwell-Pope anotó un triple en carrera que puso el 101-97 en el marcador, pero Gilgeous-Alexander y Brander Carlson replicaron con dos anotaciones de tres seguidas que cerraron cualquier amago de sorpresa.

Los Thunder (26-3) evitaron perder un nuevo partido tras la derrota en el último encuentro en Minnesota. Antes del partido ante los Grizzlies sumaban dos encuentros perdidos de los últimos tres disputados.

Esa otra derrota llegó ante los San Antonio Spurs en las semifinales de la NBA Cup, mismo rival ante el que se enfrentarán el día de Navidad.

Por su parte, los Grizzlies se mantienen en la lucha por el 'play-in' con un balance de 13 victorias y 16 derrotas. Han ganado 9 de los últimos 14 encuentros.