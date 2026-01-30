El regreso más esperado de Nikola Jokic

El susto en los Denver Nuggets con su gran estrella tan solo ha durado un mes. El pasado 29 de diciembre, Nikola Jokic hizo saltar todas las alarmas tras lesionarse su rodilla izquierda en el partido ante los Miami Heat.

Las primeras sensaciones conducían a una posible grave lesión del pívot serbio, que se tuvo que retirar del encuentro con evidentes gestos de dolor.

Pocas horas después, y tras las exploraciones médicas, el percance quedó en un susto, cifrando el tiempo de baja del 'Joker' en unas pocas semanas.

Y esos plazos parecen haberse cumplido, de manera que Jokic está listo para regresar a la acción con los Nuggets.

Así lo afirma el siempre bien informado periodista Shams Charania, que a través de sus redes sociales, ha indicado que el '15' estará disponible para medirse en el próximo partido que enfrenta a su equipo con Los Angeles Clippers.

Con ese regreso y si nada se tuerce, Jokic estaría disponible para jugar el próximo domingo ante los Oklahoma City Thunder en uno de los mejores partidos que puede ofrecer la Conferencia Oeste de la NBA.

Con este regreso, y con un mes mal contado de baja, Jokic seguirá optando a los premios de la campaña. De esa manera, el serbio, que este curso está en promedios de triple doble (29,6 puntos, 12,2 rebotes y 11 asistencias por partido), seguiría en ese camino para lograr su cuarto 'MVP' de la temporada.

Nikola Jokic siguió desde la banda los partidos de los Nuggets en este mes de enero / AP

De lograrlo, empataría en el ranking histórico con Wilt Chamberlain y LeBron James, y tan solo quedarían por delante Michael Jordan y Bill Russell con cinco y Kareem Abdul-Jabbar con seis.