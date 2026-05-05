Récord histórico y estéril de Wembanyama

Minnesota Timberwolves silenció este lunes el rugir de los San Antonio Spurs al imponerse por 102-104 en el primer duelo de las semifinales de la Conferencia Oeste, un ajustado partido que se definió por la mínima y que contó con un récord del francés Victor Wembanyama, que realizó 12 tapones.

En un cierre de partido frenético, los Spurs estuvieron a punto de arrebatarle la gloria a Minnesota tras una remontada relámpago a falta de apenas 30 segundos y con una desventaja de cuatro puntos.

Tras un robo de balón clave que los puso a solo una canasta de diferencia, los locales tuvieron en sus manos un triple definitivo para ganar el encuentro. Sin embargo, el balón no entró y los Wolves lograron resistir el asedio, sellando una victoria sufrida pero vital ante la amenaza constante del equipo tejano.

El partido, disputado este lunes en el Frost Bank Center de San Antonio, en el estado de Texas, ya dejaba entrever la igualdad entre ambos equipos desde el primer cuarto, con unos Timberwolves liderados por el regreso Anthony Edwards, quien mostró señales positivas de recuperación tras su reciente lesión.

La estrella estadounidense lideró la ofensiva del equipo con 18 puntos (8 de 13 en tiro), aunque su compañero Julius Randle acaparó los focos al coronarse como el máximo anotador del encuentro con 21 puntos (8 de 20 en tiro).

Los Wolves lograron cerrar el periodo inicial con una ligera ventaja de 23-24 habiendo apostado por un juego fluido que les permitió mantener mejores porcentajes de tiros de campo durante la primera mitad. La tónica no cambió demasiado antes del paso por vestuarios: ambas escuadras intercambiaron canastas y ajustes defensivos que resultaron en un empate a 45 al descanso.

Toma y daca hasta el desgaste

El guion del encuentro empezó a inclinarse a favor de los de San Antonio, quienes elevaron su nivel de acierto de manera drástica con un 57,9 % en tiros de campo durante el tercer periodo frente a un modesto 35,7 % de los Wolves. A pesar de esta notoria diferencia estadística en la efectividad, los Spurs, quienes supieron aprovechar la ventaja de la localía y mantenerse a flote, cerrando el tercer cuarto con un ajustado 72-69.

Parte de la ligera ventaja que los posicionó, por momentos, por encima del rival se debió en parte a la espectacular actuación del pívot francés, que ya forma parte de los libros de historia de la NBA. Hasta entonces, Wembanyama (11 puntos, 5 de 17 en tiros) portaba a sus espaldas un récord 10 tapones y sentenció un nuevo precedente para un partido de 'playoff', una cifra que al final del partido elevaría a 12.

Pero en el último tramo el asunto volvió a torcerse en favor de los Wolves, que lograron ponerse por delante en el primer asalto de las semifinales de la Conferencia Oeste. Esta ventaja obliga a los Spurs a realizar ajustes urgentes de cara al siguiente juego de este miércoles, de nuevo en territorio tejano.

Los New York Knicks arrollan a los 76ers

Los New York Knicks arrollaron a los Philadelphia 76ers por 137-98 en el Madison Square Garden y se impusieron en el primer asalto de las semifinales del Este gracias a un enorme acierto en el tiro de los de Mike Brown y un espectacular juego de Jalen Brunson.

La estrella de los Knicks lideró a los de Nueva York con 35 puntos y 3 asistencias (12 de 18 en tiros de campo) para comenzar con ventaja las semifinales de conferencia antes unos 76ers que tiraron la toalla al descanso ante la superioridad neoyorquina.

Le secundaron OG Anunoby (18 puntos, 7 de 8 en tiros de campo), Mikal Bridges (17 puntos, 7 de 10 en tiros de campo) y Karl-Anthony Towns (17 puntos, 7 de 11 en tiros de campo) en un partido donde todos los miembros del quinteto inicial de Nueva York, incluido Josh Hart (8 puntos), estuvieron a la altura del encuentro.

El Madison Square Garden palpó la tensión inicial de la semifinal de conferencia. Tanto Nueva York como Philadelphia se trataron con respeto, sin conceder prácticamente nada en los instantes iniciales de encuentro.

Tras diez minutos de juego, el marcador había cambiado hasta diez veces de lado, muestra de la igualdad sobre la pista. Joel Embiid, que fue recibido con cánticos hostiles por parte de la afición local, tardó más de cinco minutos en sumar sus primeros puntos de la noche.

En Nueva York, una aparatosa caída de Karl-Anthony Towns hizo que Mitchell Robinson se convirtiera en protagonista inesperado en los compases iniciales. El pívot suplente fue blanco de varias faltas de los 76ers para forzar sus errores de tiro libre y falló en todos sus cuatro intentos.

El foco de los Knicks se centró en su estrella, el 11 de Nueva York firmó un primer cuarto sensacional con 14 puntos (6 de 9 tiros de campo). Gracias a él y a los triples de Miles McBride y OG Anunoby, los Knicks cerraban una ventaja de 8 puntos tras el primer cuarto.

Un segundo cuarto para abrir brecha

Sin Brunson en pista por descanso, Karl-Anthony Towns volvió al parqué, ya recuperado de su caída, y se echó el equipo a su espalda. El dominicano, nacido en Nueva Jersey, acaparó el juego ofensivo y aglutinó rebotes en defensa y en ataque.

Los Knicks siguieron a lo suyo y se fueron a vestuarios con una sorprendente ventaja de 23 puntos y 74-51 en el marcador, la segunda mejor anotación de la historia de la franquicia al descanso en 'playoff' solo por detrás de los 83 puntos anotados en su último partido ante Atlanta.

Brunson metió 27 puntos en la primera mitad y se convirtió en el segundo jugador de la historia de la franquicia en lograr tantos puntos al descanso en postemporada.

Partido sentenciado

Tras el descanso, los Knicks no aflojaron el ritmo y siguieron ampliando la distancia respecto a Philadelphia con un brillante acierto en sus tiros de campo (72,2 %) que permitió a los de Mike Brown llegar al último cuarto a medio gas con una ventaja de 31 puntos sobre el rival (109-78).

El entrenador de Philadelphia, Nick Nurse, apenas dio minutos en toda la segunda mitad a Embiid, que terminó el partido con 24 minutos en pista, mientras que el puertorriqueño Jose Alvarado, nacido en Brooklyn, sumó 5 puntos, un rebote, una asistencia y un robo. Hasta 14 jugadores de Nueva York anotaron, récord de más diversidad en los puntos en la historia de la NBA.

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