Rajadón de Doncic tras el varapalo navideño: "Esto es terrible"

Luka Doncic reconoció este jueves que Los Angeles Lakers no está pasando por su mejor momento y que debe empezar a detectar qué está fallando tras enlazar tres derrotas en las últimas semanas.

"Definitivamente algo tiene que cambiar, esto se ve terrible.Tenemos que darnos cuenta de que eso es lo que tenemos. De eso es de lo que tenemos que hablar", indicó el esloveno al término de la derrota ante Houston Rockets por 96-119. Doncic dijo que toda la plantilla tiene que desafiarse: "No deberíamos jugar así, tenemos que ser mejores".

Cabizbajo y poco ánimo de conversación tras la amarga derrota navideña, el astro angelino aseguró que el equipo debe abordar una conversación que será incómoda, pero necesaria para seguir sumando puntos. "La cancha necesita estar bien controlada. No se necesita un jugador con dos y tres jugadores. Se necesitan los cinco para ser excelentes", sentenció.

Ni el brillo dorado ni el glamour de Hollywood fueron suficientes este jueves para proteger a Los Angeles Lakers de unos arrolladores Houston Rockets, que tiñeron de rojo la Navidad en el Crypto.com Arena y esfumaron de un plumazo la magia de estas fiestas con un contundente 96-119.

La dolorosa distancia que terminó por sentenciar un choque cuyo resultado se palpó desde el arranque inusual que tuvieron los angelinos, especialmente para quienes acudieron esperando la exhibición de Luka Doncic. Aunque terminó anotando 25 puntos (9 de 17 en tiros) y 5 rebotes, fue incapaz de contagiar su ritmo, que llegó tarde, a un equipo que se vio superado por la energía visitante.

Lesión de Anthony Davis

Por su parte, los Golden State Warriors se impusieron por 126-116 a los Dallas Mavericks, que a la derrota deportiva sumaron una nueva lesión de Anthony Davis, en una amarga jornada navideña para los hombres de Jason Kidd.

Davis solo ha jugado 16 de los 32 partidos de los Mavericks esta temporada. Lastrado por los problemas físicos, se había perdido otros 16 en noviembre por una lesión en la pantorrilla, de la que regresó hace casi un mes, dando a Dallas un respiro tras un pésimo inicio de curso. Esta madrugada, Davis se retiró en el segundo cuarto con una lesión en la ingle.

Los Warriors (16-15) aprovecharon la sensible baja de Davis para dominar este partido prácticamente por completo, con una máxima diferencia de +17 en el tercer cuarto.

Stephen Curry anotó 23 puntos -tras un pobre 2 de 10 en triples-, De'Anthony Melton metió 16, mientras que Jimmy Butler y el dominicano Al Harford 14 cada uno. Butler también contribuyó con 9 asistencias y 7 rebotes.