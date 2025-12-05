Fin a la racha de los 10 puntos de LeBron y récord personal de Hugo González

La racha de 1.297 partidos con al menos 10 puntos de LeBron James murió este jueves en Toronto en la victoria de los Lakers por 120-123 ante los Raptors, mientras que los Golden State Warriors cayeron por 99-98 ante los Philadelphia 76ers tras levantar 24 puntos en contra en una remontada frustrada.

James, muy desacertado en el tiro, se quedó en 8 puntos, poniendo fin a una racha que le acompañó durante casi 19 años, desde enero de 2007. Sin embargo, LeBron repartió 11 asistencias, incluida la que habilitó a Rui Hachimura para clavar el triple sobre la bocina que selló la victoria de Los Ángeles.

El astro de los Lakers podría haber buscado él mismo la canasta para mantener viva la racha, pero tras su 4 de 17 en tiros de campo (23,5 %) optó por ceder la responsabilidad a Hachimura.

El auténtico héroe de unos Lakers que no contaron con Luka Doncic fue Autin Reaves, con 44 puntos -22 en el tercer cuarto-, 10 asistencias y 5 rebotes.

Los Lakers son segundos en el Oeste con un balance de 16-5, solo por detrás de los intratables Oklahoma City Thunder (21-1).

Para los Raptors (15-8), Scottie Barnes acarició el triple-doble con 23 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias, mientras que Brandon Ingram terminó con 20 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias.

Los Warriors, con la miel en los labios

Los 76ers (12-9) ganaron el primer cuarto 30-10 y lograron una máxima ventaja de +24 (43-67) en el tercer periodo.

Sin embargo, vieron como los Warriors (11-12), sin Jimmy Butler ni Stephen Curry, les respondían con un parcial de 27-55 hasta ponerse con cuatro arriba (98-94) y con el viento a favor a 1:12 para el final.

Pero a falta de 0,9 segundos, el ‘rookie’ bahameño VJ Edgecombe firmó la canasta que devolvía la ventaja a los 76ers, mientras Tyrese Maxey volaba hacia el otro lado de la cancha para colocar un tapón decisivo sobre su excompañero De’Anthony Melton y salvar el partido.

"No tendríamos que haber llegado a esto", dijo después del partido Edgecombe, que contento confesó que el de esta noche había sido el primer tiro ganador de su carrera.

Paliza capital con récord de Hugo González

Los Boston Celtics (13-9) hicieron añicos a los Washington Wizards (3-18) con un contundente 101-146 final. El parcial del segundo tiempo fue de 42-80.

Derrick White anotó 30 puntos por primera vez esta temporada, además de aportar 7 rebotes y 9 asistencias. Jordan Walsh anotó 22 y Payton Pritchard 20.

El 'rookie' español Hugo González firmó el mejor partido de su todavía corta carrera en la NBA, con 14 puntos tras un 6 de 7 en tiros de campo, incluido un 2 de 2 en triples, 5 rebotes y un tapón en 17 minutos y 40 segundos en pista.

González disputó íntegro el último cuarto junto al resto de suplentes, cuando Joe Mazzulla ya dio el partido por ganado.

Este jueves también jugaron los Brooklyn Nets de Jordi Fernández, que venían de encadenar victorias por primera vez esta temporada. Los Nets cayeron 110-123 frente a los Utah Jazz tras hundirse en el último cuarto, en el que encajaron un parcial de 20-42.

Y en Nueva Orleans, los Minnesota Timberwolves derrotaron 116-125 a los New Orleans Pelicans con 28 puntos de Julius Randle.