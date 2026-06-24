NBA
Así queda la primera ronda del NBA Draft 2026: picks, posición de los españoles y traspasos
AJ Dybantsa le ganó la partida a Darryn Peterson y doblete español a la espera de de Baba Miller
La primera ronda del Draft de la NBA culminó con una gran noticia para el baloncesto español: Aday Mara y Sergio de Larrea fueron seleccionados en primera ronda.
El pívot fue elegido con el pick 12 por los Oklahoma City Thunder, un equipo claro candidato al anillo y uno de los grandes favoritos, sin lugar a dudas.
Por otro lado, Sergio de Larrea fue seleccionado con el pick 25 por los Los Angeles Lakers. La franquicia angelina intercambió posteriormente esa elección con los New York Knicks, lo que iba a hacer que ‘Larry’ jugara la próxima temporada con los vigentes campeones de la NBA. Sin embargo, una vez terminado el Draft, los Knicks traspasaron a De Larrea a los Mavericks a cambio de Koa Peat. El jugador de Valencia Basket compartirá de esta manera vestuario con Cooper Flagg la próxima campaña en la que será la de su debut en la NBA.
La otra cara de la moneda fue Baba Miller. El balear deberá esperar a mañana para ser seleccionado. El exjugador de Cincinnati apunta a salir en la segunda ronda del Draft de la NBA 2026 y podría unirse a Aday Mara y Sergio de Larrea en una edición que ya forma parte de la historia del baloncesto español.
Dybantsa, el ganador
Por otro lado, AJ Dybantsa le ganó la partida a Darryn Peterson y logró hacerse con el pick 1 al ser seleccionado por los Washington Wizards.
Por su parte, Peterson jugará la próxima temporada en los Utah Jazz, una franquicia que sigue inmersa en una reconstrucción con la que busca cambiar por completo la dinámica de los últimos años. Además, Cameron Boozer fue seleccionado en tercera posición, completando un podio de enorme talento en este Draft de la NBA 2026.
Así queda la primera ronda del NBA Draft 2026
El orden de los 30 picks de la primera ronda
- Pick 1 (Wizards) - AJ Dybantsa
- Pick 2 (Jazz) - Darryn Petersona
- Pick 3 (Grizzlies) - Cameron Boozer
- Pick 4 (Bulls) - Caleb Wilson
- Pick 5 (Clippers) - Keaton Wagler
- Pick 6 (Nets) - Mikel Brown Jr
- Pick 7 (Kings) - Darius Acuff Jr
- Pick 8 (Hawks) - Kingston Flemings
- Pick 9 (Mavs) - Morez Johnson Jr
- Pick 10 (Bucks) - Brayden Burries
- Pick 11 (Warriors) - Yaxel Lendeborg
- Pick 12 (Thunder) - ADAY MARA
- Pick 13 (Heat → Bucks) - Nate Ament
- Pick 14 (Hornets) - Hannes Steinbach
- Pick 15 (Bulls) - Dailyn Swain
- Pick 16 (Grizzlies → Thunder) - Bennett Stirtz
- Pick 17 (Thunder → Grizzlies → Pistons) - Ebuka Okorie
- Pick 18 (Hornets) - Christian Anderson
- Pick 19 (Raptors) - Allen Graves
- Pick 20 (Spurs) - Jayden Quaintance
- Pick 21 (Pistons → Grizzlies) - Karim López
- Pick 22 (Sixers) - Labaron Philon Jr.
- Pick 23 (Hawks) - Zuby Ejiofor
- Pick 24 (Knicks → Lakers) - Cameron Carr
- Pick 25 (Lakers → Knicks →Mavericks) - SERGIO DE LARREA
- Pick 26 (Nuggets → Spurs) - Tarris Reed Jr.
- Pick 27 (Celtics) - Chris Cenac Jr.
- Pick 28 (Timberwolves → Nets) - Joshua Jefferson
- Pick 29 (Cavaliers) - Alex Karaban
- Pick 30 (Mavericks → Knicks → Suns) - Koa Peat
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