¡Primer traspaso 'bomba' del año! Trae Young pone rumbo a los Wizards

El mercado de traspasos de la NBA se sacude con un movimiento que, según adelanta Shams Charania, ya estaría acordado entre Atlanta Hawks y Washington Wizards: Trae Young saldría de la franquicia georgiana para poner rumbo a la capital a cambio de C.J. McCollum y Corey Kispert. El base se enteró del traspaso en medio del partido que los Hawks han disputado esta madrugada ante los Pelicans la cual se ha sellado con victoria para los de Georgia por 117 a 100.

La operación, a falta de oficialidad, marca un punto y aparte para los Hawks, que se desprenden de su gran referencia exterior (su estrella durante más de siete temporadas) para ganar flexibilidad salarial y reordenar su proyecto deportivo.

Cuestión de tiempo

El plan sitúa a Trae Young en Washington, un destino que, según se comenta, era de su preferencia y donde trabaja Travis Schlenk, el directivo que lo seleccionó en el Draft de 2018. Por otro lado, en Atlanta aterrizarán CJ McCollum, veterano con contrato elevado y cercano a expirar, y Corey Kispert, un perfil muy deseado por Atlanta por su capacidad para abrir el campo.

En lo deportivo, el adiós de Young implica cerrar una etapa en la que Atlanta volvió a ser competitivo en el Este y donde se creó un equipo entorno al de Texas. El base, además, deja huella estadística en Atlanta donde es el líder histórico de los Hawks en triples y asistencias. Esta campaña, eso sí, ha estado marcada por problemas físicos y números más contenidos: 19,3 puntos, 8,9 asistencias y 1,5 rebotes en 28 minutos por partido.

Con el traspaso, los Hawks apuntan a un cambio de jerarquías. Los Hawks dan un giro de guión a su proyecto con un núcleo con Jalen Johnson como bandera, junto a piezas como Dyson Daniels, Nickeil Alexander-Walker, Onyeka Okongwu y el joven Zaccharie Risacher.