Preocupación en la NBA: conmoción cerebral de Wembanyama

Los Spurs podrían quedar sin su estrella para lo que queda de eliminatoria. Victor Wembanyama sufrió un duro golpe en la cabeza durante el segundo partido de San Antonio contra Portland y se tuvo que aplicar el protocolo de conmoción cerebral. El francés, cuando iniciaba una acción de entrada a canasta, se desestabilizó tras chocar con Jrue Holiday y cayó de cabeza contra el suelo.

'Wemby' se quedó tendido en el suelo durante unos instantes, consciente, pero con signos evidentes de dolor. Cerró los ojos e intentó levantarse, pero no pudo. Fue entonces cuando los doctores de los Spurs se acercaron al jugador, que salió por su propio pie de la pista, pero no jugo más en el encuentro. Tras este choque, el francés ha entrado en el protocolo de conmociones cerebrales de la NBA.

El protocolo establece que un jugador no puede retomar la actividad en la competición si no pasan 48 horas desde el episodio. Se le recomienda no exponerse a luces y ruidos potentes ni ver pantallas. Además, se necesita la autorización del médico del equipo para que el jugador vuelva a jugar, con la supervisión del director del protocolo de la NBA.

"Solo sé que tiene una conmoción cerebral y que está siguiendo el protocolo. Obviamente, tomaremos las medidas adecuadas", aseguró el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. Un palo duro para los de San Antonio, que acusaron la ausencia de Wembanyama y cayeron en casa contra los Portland Trail Blazers (103-106), perdiendo así el factor pista en la eliminatoria.

Victor Wembanyama, defensor del año en la NBA / EFE

"Es un duro golpe no contar con nuestro jugador estrella, pero somos un buen equipo y seguiremos unidos, apoyándonos mutuamente y haciendo lo que nos trajo hasta aquí", reconoció el entrenador. Wembanyama tan solo pudo disputar 11 minutos y contribuyó en el choque con cinco puntos, cuatro rebotes y una asistencia.

Se desconoce si 'Wemby' estará disponible para el próximo partido. Todo dependerá del resultado de las pruebas a las que se someta. El francés recibió en el partido el premio a 'Mejor Defensa del Año' y es uno de los tres candidatos a hacerse con el MVP de la temporada. Sin duda, es una pieza esencial para San Antonio y lo sería para cualquier equipo.