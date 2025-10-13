Preocupación en los Lakers con LeBron

La lesión de LeBron James ha puesto patas arriba todos los planes de los Lakers. Será la primera vez que 'King' se pierda el partido inaugural de la NBA, por lo que la franquicia angelina no contaba con su ausencia. Un problema en la ciática lo apartará entre cuatro y seis semanas, aunque se teme que comporte una lesión más importante o regrese en baja forma.

"LeBron arrastra ese dolor desde finales de julio, cuando empezó a notarlo tras un entrenamiento. Así que son ya más de dos meses y medio que no han servido para que esté en condiciones de trabajar junto a sus compañeros. Un panorama que enturbia de verdad, en la parrilla de salida, unas aguas que bajan extrañas para los Lakers en pleno training camp", aseguró el periodista Shams Charania en 'ESPN'.

La lesión de LeBron, que es difícil de predecir su duración porque depende del grado de dolencia, lo apartará de la pretemporada y del inicio de curso. Un problema que aparece en el peor momento, cuando los jugadores cogen ritmo competitivo y se preparan físicamente ante la exigencia del calendario. A sus 40 años, esa tarea se hace cada vez más ardua.

Es evidente que el bajón llegará en algún momento. Y se teme que pueda ser durante esta temporada, teniendo en cuenta la lesión para empezar. Algo que no había sucedido nunca. "No está claro quiénes serán titulares hasta que regrese. Sabíamos esto al comenzar el training camp, así que no ha cambiado nuestra forma de entrenar ni nuestra filosofía de pretemporada", comentó J.J.Redick.

El mánager de los Lakers deberá integrar en su cóctel a las nuevas incorporaciones, como Deandre Ayton o Marcus Smart. Ellos serán una pieza fundamental para que los de Los Ángeles aspiren a algo grande esta temporada. Cabe recordar que su papel en los playoffs del año pasado no fue bueno, cayendo en primera ronda de manera estrepitosa.

Un nuevo rey

Y nadie puede olvidar quién es la principal estrella del equipo a partir de esta temporada: Luka Doncic. El esloveno afrontará su primer curso completo con los Lakers y cogerá el testigo de LeBron para liderar el próximo proyecto de la franquicia. Los Lakers llevan sin ganar un anillo de la NBA desde el año 2020, tras derrotar en las Finales a Miami Heat.

"No se trata de que el juego de Luka vaya a cambiar. Va a seguir anotando 30 o 40 puntos cada noche. El mayor cambio va a ser al día siguiente, cuando se levante y diga 'Oh, la rodilla no me duele... Estoy superorgulloso de él. Demuestra que le importa y que quiere que este equipo sea más grande", opinaba LeBron sobre el esloveno acerca de su cambio físico.