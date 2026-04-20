Los premios de la NBA 2026 ya tiene a sus tres candidatos: MVP, Rookie del año, mejor entrenador y DPOY

La NBA ha hecho públicos esta madrugada, los finalistas de sus siete grandes premios individuales de la temporada regular. En ellos, hay sorpresas como la ausencia de Luka Doncic en la carrera por el MVP o la no nominación de Mark Daigneault en la lucha por el mejor entrenador de la temporada.

MVP

Shai Gilgeous Alexander llega respaldado por la regularidad del mejor Oklahoma City, Nikola Jokić firma otra campaña descomunal con promedio de triple doble y Victor Wembanyama completa la terna tras confirmar que ya influye como súper estrella en los dos lados de la pista.

Los tres candidatos al MVP de esta temporada / NBA

Rookie del Año

Kon Knueppel ha cerrado el curso con enorme peso en Charlotte y con el tiro como seña de identidad, Cooper Flagg ha respondido al cartel con producción inmediata en Dallas y VJ Edgecombe se ha ganado el sitio entre los mejores novatos del año en Philadelphia.

Los tres candidatos al ROY / NBA

Defensor del Año

Chet Holmgren representa el blindaje del Thunder, Ausar Thompson encarna la energía y la actividad defensiva del resurgir de Detroit y Wembanyama aparece como el gran espantapájaros de la liga, líder en tapones y referencia intimidatoria constante.

Los tres candidatos al DPOY de la NBA / NBA

Jugador Más Mejorado

Nickeil Alexander Walker ha dado un salto enorme en Atlanta, Deni Avdija ha elevado su impacto total en Portland y Jalen Duren ha convertido su crecimiento físico y productivo en una candidatura de pleno derecho en los Pistons.

Los tres candidatos al MIP / NBA

Sexto Hombre

Tim Hardaway Jr. entra por su capacidad para cambiar partidos desde la segunda unidad en Denver, Jaime Jaquez Jr. ha sido uno de los reservas más completos y fiables del curso en Miami y Keldon Johnson ha dado a San Antonio anotación, rebote y profundidad competitiva.

Los candidatos al sexto hombre del año / NBA

Jugador Clutch

Anthony Edwards ha brillado con una eficacia altísima en finales cerrados con los Wolves, Shai Gilgeous Alexander ha dominado la producción decisiva pese a jugar pocos cierres por la superioridad de los Thunder y Jamal Murray redondea la terna con el aval competitivo de Denver en los partidos apretados.

Los candidatos al premio Clutch del año / NBA

Entrenador del Año

J.B. Bickerstaff ha convertido a Detroit en una potencia del Este, Mitch Johnson ha sostenido con nota el relevo en San Antonio y Joe Mazzulla ha mantenido a Boston en la élite incluso en un contexto de más exigencia y menos margen.

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Los tres candidatos al entrenador del año / NBA

Los premios se darán en los próximos días siendo el del MVP, el Rookie del año y el Entrenador del año, los tres últimos en publicarse.