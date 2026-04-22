Premio menor para Doncic tras quedarse sin MVP: “Estoy decepcionado”

La polémica alrededor del MVP no se ha disipado ni mucho menos. Luka Doncic recibió dos galardones de la competición en el segundo partido de playoffs de Los Ángeles Lakers. El esloveno no pudo ayudar a su equipo, aunque ganó de nuevo a Houston y pone la directa hacia la siguiente ronda, pero fue premiado por la NBA, con la intención de calmar las aguas con el jugador.

El primer premio hace referencia al mes de marzo de Luka Doncic. Un final de temporada regular espectacular, en el que batió incluso un récord de Kobe Bryant en Los Ángeles. El esloveno se convirtió en el jugador con más puntos en un mes de la historia de la franquicia, alcanzando los 600. Solo quedó por detrás de Michael Jordan (686) y James Harden (610).

Además de ser galardonado como Mejor Jugador del Mes, también lo fue como máximo anotador de la temporada. Doncic ha promediado 33,5 puntos por partido este curso, su mejor cifra desde que aterrizó en los Estados Unidos. Sin embargo, este detalle de la competición no es suficiente para hacer olvidar la gran 'injusticia', según los Lakers, que ha habido respecto al tema del MVP.

"Estoy decepcionado, él merecía estar ahí", reconoció JJ Redick, su entrenador. Y es que Doncic no podrá optar al MVP de la temporada tras no ser votado por los periodistas de la competición. La NBA obligaba a los jugadores a disputar al menos 65 partidos durante el curso para optar a los premios y el esloveno dejó su marcador individual en 64 encuentros.

Sin embargo, su agente solicitó una excepción, debido a que Doncic se perdió dos partidos por el nacimiento de su hija en Eslovenia, no por lesión. Un detalle que la NBA tuvo tanto con el esloveno como con Cade Cunningham, para que ambos tuvieran la oportunidad de ser elegidos en la votación. Aunque estuvo en las listas, el esloveno no fue elegido entre los tres mejores.

Serán Nikola Jokic, Victor Wembanyama y Shai Gilgeous-Alexander los que opten al galardón individual más importante de la temporada regular. En la pasada temporada, fue este último, la estrella de Oklahoma City Thunder, la que consiguió un premio más que merecido. Este año vuelve a ser el favorito, aunque la competencia es feroz.

Los Lakers funcionan sin Doncic

Doncic todavía no ha conseguido nunca un MVP. A pesar de ser el máximo anotador de la competición por segunda vez en tres años, no fue elegido ni siquiera entre los tres primeros. El rendimiento de la franquicia no ha sido tan bueno como el de franquicias como San Antonio u Oklahoma, pero el esloveno va camino de ser el mejor jugador de la historia sin recibir este reconocimiento.

A pesar de la baja de Doncic y Reeves, los Lakers van como un tiro en los playoffs. Dos partidos y dos victorias gracias al liderazgo de LeBron James, que sigue siendo un pilar fundamental de la plantilla y una estrella total en partidos importantes. Los 'púrpura' han cumplido en casa y viajarán a Houston para prácticamente dejar cerrada la eliminatoria.