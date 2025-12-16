Cunningham manda en Boston y consolida a unos Pistons imparables en el Este

Los Detroit Pistons ganaron este lunes a los Boston Celtics por 105-112 en el TD Garden con un doble-doble de Cade Cunningham, que terminó el partido con 32 puntos y 10 asistencias.

Era el tercer cara a cara de la temporada entre los Pistons (21-5) y los Celtics (15-11), con un balance de 2-1 para Detroit. Los Pistons ganaron el primer cruce en octubre, pero los Celtics se hicieron con el segundo, dejando a Detroit fuera de la NBA Cup.

Los Pistons, con su cuarta victoria consecutiva, siguen líderes en la Conferencia Este, tras el segundo mejor inicio de temporada de su historia, superados solos por el 23-3 de la temporada 2005-06. El partido de este lunes en Boston tuvo 15 alternancias en el marcador y estuvo empatado siete veces.

Los Celtics lograron una máxima ventaja de 12 puntos al inicio del segundo cuarto, respondida por los Pistons con un parcial de 2-16 para ponerse por delante en el marcador. Los Pistons tomaron su ventaja definitiva en los minutos finales del tercer cuarto, pero nunca tuvieron un colchón confortable, con diferencias siempre menores a los 10 puntos.

Hugo González se mide a Cunningham / Associated Press/LaPresse / LAP

Además de los 32 puntos de Cunningham, Tobias Harris y Caris LeVert anotaron 13 puntos cada uno. El banquillo de los Pistons aportó 47 puntos a su cómputo global. Para los Celtics, Jaylen Brown terminó con 34 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. En ausencia de Jayson Tatum, con desgarro del tendón de Aquiles, Brown ha asumido el mando de Boston en este inicio de curso.

Derrick White aportó 31 puntos, aunque quedó retratado con una pérdida a un minuto del final, cuando Boston aún iba cinco abajo. Por su parte, el 'rookie' español Hugo González anotó 5 puntos y atrapó 5 rebotes en 16 minutos y 28 segundos en pista.